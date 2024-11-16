Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 18-24 листопада

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 18 до 24 листопада.

Овен

Час сприятливий для проведення будь-яких фінансових операцій – від поповнення телефонного рахунку до відкриття банківських рахунків та депозитів, головне – не поспішати, заповнюючи бланки та договори.

Телець

До реалізації нових – насамперед, фінансових – проєктів краще стати наступного тижня: нинішньої енергетики на них однаково не вистачить, надто велика втома, що накопичилася.

Близнята

Спілкування з нкерівництвом зараз позитивних результатів не дасть, особливо якщо воно стосуватиметься фінансових питань – наприклад, підвищення заробітної плати: вирішення цього питання краще відкласти.

Рак

Несподівана фінансова пропозиція, яку можуть зробити представникам знака цього тижня, найімовірніше, справді виявиться такою, хоча добре подумати над нею все-таки не завадить.

Лев

Через можливість помилки не варто ухвалювати блискавичні рішення у професійних – і особливо фінансових – питаннях: найімовірніше, представникам знака не вдасться врахувати всі чинники «за» та «проти».

Діва

Бажано стримувати свій робочий ентузіазм – особливо це стосується першої половини тижня: користі від цього однаково не буде, та й у фінансах – через безглузду роботу – найімовірніше, доведеться втратити.

Терези

Від реалізації важливого проєкту краще відмовитись, якщо ж такої можливості не буде, розпочати роботу над ним із серйозного ривка – тільки таким чином можна буде максимально швидко його завершити.

Скорпіон

Ті, хто давно думає про перехід на іншу роботу чи зміну роду діяльності, можуть починати поступово втілювати в життя свій план, вивчаючи вакансії на відповідних сайтах та розсилаючи резюме.

Стрілець

Вирішення важливої фінансової проблеми прийде до представників знака саме собою: обставини складуться таким чином, що завдяки подіям цього тижня вони зможуть позбутися її раз і назавжди.

Козоріг

Марнотратство, до якого представники знака будуть схильні цього тижня, не доведе їх до повного руйнування, але гаманець неабияк спустошить, тож краще відмовитися від серйозних і бездумних витрат.

Водолій

Складаючи план роботи на найближчий час, необхідно прорахувати всі пов'язані з ним деталі та нюанси, інакше можна буде помилитися і не отримати належної винагороди.

Риби

Встигнути зробити все заплановане вдасться лише за умови найсуворішої дисципліни, головне – не відволікатися на вирішення другорядних питань, тоді й фінансові виплати виявляться всім на заздрість.

Читайте також: