Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 18-24 вересня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.
На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 18 до 24 вересня?
Овен
Фінансовий успіх чекає на тих представників знака, які дотримуватимуться складеного раніше професійного плану і не відступатимуть від нього ні на крок: за наполегливість на них чекає нагорода.
Телець
Велика ймовірність втрати коштів або цінних речей, але цього можна уникнути, дотримуючись хоча б мінімальної обережності: не носити з собою великі суми і не одягати дорогі прикраси.
Близнята
Перш ніж ухвалити важливе рішення фінансового штибу, представникам знака необхідно порадитися з тими, кому вони довіряють цілком і повністю – їхні рекомендації не дадуть помилитися.
Рак
Небажано брати гроші чи речі у борг – навпаки, необхідно повернути все, що не належить представникам знака, а було колись взято на якийсь час, але чомусь затрималося в кишенях чи шафі.
Лев
Бюджетоутворювальним у цей час може стати не основне заняття, а хобі – головне, скористатися ситуацією, яка дозволить вивести улюблене заняття з другого на перший план.
Діва
Для вирішення фінансових питань тиждень несприятливий – не варто укладати договори та підписувати контракти, які передбачають серйозний прибуток: швидше за все, отримати його не вдасться.
Терези
Вихід зі складної фінансової ситуації, в якій опинилися представили знака, підкаже підсвідомість, яка дасть пораду за допомогою сну: необхідно звертати увагу на сновидіння цього тижня.
Скорпіон
Небажано ділитися своїми професійними планами – особливо якщо вони передбачають фінансову вигоду – з колегами: у їхньому середовищі перебувають люди, які не проти скористатися чужими ідеями.
Стрілець
Зірки не рекомендують звертатися до начальства з проханням підвищити заробітну плату – цього тижня воно перебуватиме не в кращому настрої, тому, найімовірніше, відмовить.
Козоріг
Гроші, витрачені цього тижня – особливо, якщо направити їх на добрі справи – дуже швидко повернуться до представників знака у потрійному розмірі, тому небажано скупитися.
Водолій
Будь-які сумніви, якщо дати їм волю, не дадуть досягти поставленої раніше професійної мети, а отже відтермінують отримання прибутку, тому необхідно вірити в себе і діяти активно і цілеспрямовано.
Риби
Небажано давати гроші у борг: представники знака можуть перекрити потік фінансової енергії, який надсилає їм Всесвіт, тому краще відмовити – зрозуміло, під пристойним приводом.
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