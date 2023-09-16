Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 18-24 вересня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 18 до 24 вересня?

Овен

Фінансовий успіх чекає на тих представників знака, які дотримуватимуться складеного раніше професійного плану і не відступатимуть від нього ні на крок: за наполегливість на них чекає нагорода.

Телець

Велика ймовірність втрати коштів або цінних речей, але цього можна уникнути, дотримуючись хоча б мінімальної обережності: не носити з собою великі суми і не одягати дорогі прикраси.

Близнята

Перш ніж ухвалити важливе рішення фінансового штибу, представникам знака необхідно порадитися з тими, кому вони довіряють цілком і повністю – їхні рекомендації не дадуть помилитися.

Рак

Небажано брати гроші чи речі у борг – навпаки, необхідно повернути все, що не належить представникам знака, а було колись взято на якийсь час, але чомусь затрималося в кишенях чи шафі.

Лев

Бюджетоутворювальним у цей час може стати не основне заняття, а хобі – головне, скористатися ситуацією, яка дозволить вивести улюблене заняття з другого на перший план.

Діва

Для вирішення фінансових питань тиждень несприятливий – не варто укладати договори та підписувати контракти, які передбачають серйозний прибуток: швидше за все, отримати його не вдасться.

Терези

Вихід зі складної фінансової ситуації, в якій опинилися представили знака, підкаже підсвідомість, яка дасть пораду за допомогою сну: необхідно звертати увагу на сновидіння цього тижня.

Скорпіон

Небажано ділитися своїми професійними планами – особливо якщо вони передбачають фінансову вигоду – з колегами: у їхньому середовищі перебувають люди, які не проти скористатися чужими ідеями.

Стрілець

Зірки не рекомендують звертатися до начальства з проханням підвищити заробітну плату – цього тижня воно перебуватиме не в кращому настрої, тому, найімовірніше, відмовить.

Козоріг

Гроші, витрачені цього тижня – особливо, якщо направити їх на добрі справи – дуже швидко повернуться до представників знака у потрійному розмірі, тому небажано скупитися.

Водолій

Будь-які сумніви, якщо дати їм волю, не дадуть досягти поставленої раніше професійної мети, а отже відтермінують отримання прибутку, тому необхідно вірити в себе і діяти активно і цілеспрямовано.

Риби

Небажано давати гроші у борг: представники знака можуть перекрити потік фінансової енергії, який надсилає їм Всесвіт, тому краще відмовити – зрозуміло, під пристойним приводом.

Читайте також: