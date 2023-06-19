Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 19-25 червня

Фінанси відіграють значну – а для когось і найважливішу – роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут раз на раз не випадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 19 до 25 червня?

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Успішними виявляться будь-які фінансові угоди, укладені й підписані цього тижня, та особливо варто звернути увагу на ті, які так чи інакше пов'язані з нерухомістю.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Цього тижня навряд чи вдасться зважити всі ризики, які можуть супроводжувати фінансові операції, тому серйозних рішень, пов'язаних із ними, наразі краще не ухвалювати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Секрет професійного – і фінансового – успіху полягатиме в тому, щоб не розпорошуватися, а зосередившись на головному завданні, займатися лише ним – тобто бити в одну точку.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Отримавши велику суму грошей, не варто витрачати їх на безліч дрібних покупок – бажано придбати щось одне, але справді цінне й потрібне, на що зазвичай бракує коштів.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Час є сприятливим для фінансового ризику, та лише в тому разі, якщо його наслідки будуть заздалегідь – і ретельно – прораховані: краще нічого не заробити, аніж отримати прикрі збитки.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Необхідно виконати розпорядження безпосереднього керівництва на відмінно: так можна буде презентувати йому свої таланти і, як наслідок, розраховувати на премію або збільшення зарплати.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Тиждень сприятливий для того, щоб розрахуватися за наявними боргами: якщо не можна повернути всю суму одразу, необхідно сплатити хоча б її частину, інакше фінансовий успіх може відвернутися.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Тиждень сприятливий для роботи над проєктами, які давно перебувають у довгій скриньці: саме час взяти їх у роботу – як результат, можна буде розраховувати на вагому фінансову винагороду.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Хороший прибуток може принести розпочата в цей час кар'єра викладача чи коуча: передаючи іншим свої знання, вдасться заробити не лише авторитет, а й непогані гроші.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Існує вірогідність стати жертвою шахраїв, які захочуть поживитися заощадженнями представників знака – убезпечити себе можна, виявивши дисциплінованість: необхідно бути уважними до своїх витрат.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Незважаючи на стабільність матеріального становища, частка розумної економії не завадить – вона дасть змогу зібрати суму грошей, потрібну для безбідного – з фінансового боку – життя.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Час сприятливий для розмови з керівництвом на фінансові теми – схоже, воно готове піти назустріч і задовольнити прохання представників знака про підвищення зарплатні.

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