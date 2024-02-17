Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 19-25 лютого

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не припадає.

Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 19 до 25 лютого?

Овен

До великих грошових надходжень, які можливі в цей час, необхідно поставитись відповідально: витратити можна все, але краще зберегти кошти для несподіваної – щасливої – події.

Телець

Секрет фінансового успіху представників знака – впевненість у своїх силах, інакше вони навряд чи погодяться на пропозицію очолити новий проєкт, який видасться надто складним для них.

Близнята

Можна підписувати важливі договори та укладати серйозні угоди, а також інвестувати кошти в проєкти, які в перспективі принесуть прибуток: наприклад, можна відкрити депозит та стати рантьє.

Рак

З грошима в цей період необхідно поводитися вкрай обережно: почавши з, здавалося б, дрібної та незначного закупу, можна настільки захопитися, що й не помітити, куди і як будуть витрачені кошти.

Лев

Від пропозиції підпрацювати – і, відповідно, заробити – незважаючи на всю її привабливість, зараз краще відмовитися: згодом може виявитися, що шкоди та збитків від такої «халтури» набагато більше.

Діва

Не варто ризикувати наявними коштами, сподіваючись придбати набагато більшу суму – грати в казино, на гральних автоматах і навіть просто в карти на гроші, можна втратити багато, якщо не всі.

Терези

Зірки наполегливо не рекомендують представникам знака брати участь у ділових переговорах – до очікуваного результату вони однаково не приведуть, а дорогоцінний час заберуть.

Скорпіон

Ідеї професійної якості, які в цей час спадають на думку, необхідно не просто запам'ятовувати, а ретельно записувати: будучи втіленими в життя, вони принесуть гарний прибуток.

Стрілець

Велика можливість стати жертвою шахраїв, які захочуть поживитися грошима представників знака – убезпечити себе від них можна, взявши під ретельний контроль всі свої витрати.

Козоріг

Тиждень, коли небажано оперувати великими грошовими сумами – занадто великий ризик серйозних втрат, дрібні угоди виявляться успішними, тож має сенс віддати перевагу саме їм.

Водолій

Не можна ухилятися від своїх професійних обов'язків, це може призвести до того, що більш працьовиті та моторні колеги обійдуть на повороті, і заслужена премія дістануться саме їм.

Риби

На роботі головне – не відволікатися від основного заняття на другорядні, у вигляді перекурів та порожніх розмов: ті, кому вдасться впоратися з цим завданням, зможуть розраховувати на солідну фінансову винагороду.

Читайте також: