Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 19-25 серпня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 19 до 25 серпня.

Овен

Час сприятливий для фінансового ризику, але тільки в тому разі, якщо він буде розумним, інакше він може призвести до неприємностей – необхідно прорахувати всі можливі наслідки.

Телець

Можна проводити фінансові операції будь-якого масштабу – вони обіцяють стати максимально успішними і вже незабаром принесуть солідні та приємні дивіденди.

Близнята

Досягти поставленої – фінансової – можна буде, тільки попрацювавши: на манну небесну розраховувати не доводиться, тож необхідно налаштовувати себе на розмірену та поступальну працю.

Рак

Категорично не рекомендується грати в азартні ігри, навіть якщо здаватиметься, що успіх забезпечений: занадто великий ризик замість очікуваного прибутку отримати серйозні матеріальні збитки.

Лев

Лінощам, які цими днями долатимуть представників знака, необхідно протиставити організованість і самодисципліну, інакше на серйозні фінансові виплати можна не розраховувати.

Діва

Приплив енергії, який представники знака можуть відчути цього дня, бажано спрямувати на покращення… чужого фінансового добробуту: зроблене тим часом добро швидко повернеться назад.

Терези

Протягом тижня необхідно відмовитися від будь-яких закупів: із великою ймовірністю вони виявляться невдалими, тому витрачені на них гроші вважатимуться викинутими на вітер.

Скорпіон

Свої професійні обов'язки представникам знака в цей час необхідно виконувати без поспіху, ще краще – через ризик серйозної помилки кілька разів перевіряти результати своїх дій.

Стрілець

Не варто хапатися за кілька справ одразу — в результаті нічого не вдасться довести до ладу, тому потрібно вибрати один — найважливіший напрям і зробити максимальне напирання саме на нього.

Козоріг

Небажано підписувати важливі документи, особливо – фінансових властивостей: у них може вкрастись прикра помилка, яка переверне його зміст із ніг на голову.

Водолій

Для ділових переговорів, призначених на цей час, краще віддати перевагу неформальній атмосфері – так буде набагато легше порозумітися з партнерами, включаючи тих, хто сприймає в багнети будь-які пропозиції

Риби

Не варто дослухатися до чужих порад – особливо якщо йтиметься про фінансові питання: кожен має жити своїм, а не чужим розумом, тим більше, що порадник може виявитися, м'яко кажучи, нещирим.

Читайте також: