Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 2-8 грудня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 2 до 8 грудня.

Овен

Необхідно звертати увагу на будь-яку інформацію, яка цими днями може надходити з різних боків: те, що дізнаються представники знака, найближчим часом допоможе їм непогано заробити.

Телець

Матеріальну допомогу комусь із оточення можна сприймати не лише як благодійність, а й як інвестицію в майбутнє – добро, зроблене цього тижня, повернеться назад у фінансовому еквіваленті.

Близнята

Не варто братися за проєкти, що вимагають особливої відповідальності: впоратися з ними, найімовірніше, не вдасться, а це, зі свого боку, призведе до репутаційних і, як наслідок, фінансових втрат.

Рак

Для успішної професійної діяльності – а отже, і для добрих доходів – знадобляться нові знання, тому не варто упускати можливість чогось навчитися, вона випаде в цей час.

Лев

Від серйозних рішень фінансового характеру бажано відмовитися: великий ризик помилитися, а це означає, що прибуток буде далеко не таким солідним, як розраховують представники знака.

Діва

Зірки рекомендують не відволікатися від завдань, що вирішуються на роботі, навіть якщо здаватиметься, що невелика «кавова пауза» не завадить: план в результаті виконати не вдасться, а це погано позначиться на доходах.

Терези

Тиждень сприятливий для ділових переговорів із партнерами: дипломатичність, властива представникам знака, зросте в рази, тому вдасться вирішити навіть найскладніші питання.

Скорпіон

Можна ставати до ремонту чи будівництва будинку чи дачі: процес не нагадуватиме стихійне лихо, пощастить знайти гарну бригаду та якісні матеріал, а на фінансах вдасться заощадити.

Стрілець

Тим, хто давно замислювався про зміну місця роботи, варто почати рухатися в цьому напрямі: шукати вакансії та розміщувати резюме на відповідних сайтах, а заразом і розмовляти з потенційними роботодавцями.

Козоріг

Час сприятливий для будь-яких – особливо великих – закупів: мало того, що представникам знака вдасться знайти потрібну їм модель за акційною ціною, так вона ще й прослужить їм максимально довго.

Водолій

Не варто поспішати із втіленням у життя будь-яких – навіть найнезначніших – фінансових угод: збиток від них може перевершити гаданий скромний прибуток.

Риби

Перш ніж щось купити, необхідно добре подумати над тим, чи потрібна справді ця річ чи цілком можна без неї обійтися: буде прикро, якщо гроші виявляться пущеними на вітер.

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