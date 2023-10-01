Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 2-8 жовтня

Фінанси відіграють вагому – а для когось і найважливішу – роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут раз на раз не випадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 2 до 8 жовтня?

Овен

Великі грошові виплати, які цілком ймовірні цього тижня, бажано витратити не на дрібниці, без яких цілком можна обійтися, а на втілення в життя своєї давньої й заповітної мрії.

Телець

Можна підписувати важливі договори та укладати серйозні, розраховані на тривалу перспективу угоди: якщо правильно і, головне, грамотно прописати в них усі положення, дивіденди вдасться отримати швидко.

Близнята

Час несприятливий для фінансових операцій будь-якого – навіть незначного – ступеня складності, але особливо небажано відкривати банківські рахунки й депозити, а також проводити великі платежі.

Рак

Можна проводити будь-які – навіть дуже складні – ділові переговори: партнери охоче йтимуть назустріч один одному, тому консенсусу – та укладання фінансово-перспективних угод – вдасться досягти легко.

Лев

Успіх – передусім фінансовий – чекатиме на тих, хто заздалегідь складе докладний професійний план і від понеділка почне чітко й докладно дотримуватися його, виконуючи пункт за пунктом.

Діва

Не варто ухвалювати важливі фінансові рішення похапцем: внаслідок цього не вдасться об'єктивно оцінити всі докази "за" і "проти", тому рішення, найімовірніше, виявиться помилковим.

Терези

Професійну пропозицію, надходження якої ймовірне, як ніколи, варто прийняти без роздумів: нова посада не лише дозволить досягти нових кар'єрних висот, а й покращить матеріальне становище.

Скорпіон

Час несприятливий для того, щоб брати гроші в борг: це може негативно позначиться на матеріальному добробуті – краще перенести благодійність хоча б на наступний тиждень.

Стрілець

Дуже важливо добре зарекомендувати себе в очах керівництва: зробивши на "відмінно" доручену їм роботу, представники знака зможуть розраховувати не лише на похвалу, а й на премію.

Козоріг

Благодійність, за якою не треба далеко ходити – достатньо допомогти старенькій-сусідці, яка живе поряд, – повернеться бумерангом, який у рази перевищує те, що представники знака зробили для інших.

Водолій

Будь-які – навіть найсміливіші – матеріальні цілі, поставлені в цей час, виявляться приреченими на успіх, тому зірки настійно рекомендують вимагати допомоги у Всесвіту на повну.

Риби

Фінансова пропозиція, яка позиціонуватиметься як вкрай вигідна, на жаль, такою не виявиться, тому не варто поспішати з позитивною відповіддю: замість прибутку вона принесе збитки.

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