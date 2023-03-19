Фінансовий гороскоп на тиждень: кого зі знаків зодіаку очікує прибуток 20-26 березня

Фінанси відіграють важливу – а для когось і першочергову – роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут раз на раз не випадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 20 до 26 березня?

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

З грошима цього тижня необхідно поводитися максимально обережно: почавши зі, здавалося б, незначного придбання, представники цього азартного знака легко можуть розпалитися і зробити дірку в бюджеті.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Від пропозиції підробити – і, відповідно, заробити – незважаючи на всю її привабливість, зараз краще відмовитися: згодом може виявитися, що шкоди та збитків від такої "халтури" більше, ніж прибутків.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Не варто ризикувати наявними грошима для того, щоб значно збільшити цю суму: результат такого вчинку навряд чи принесе очікуваний результат, а ось повне фіаско цілком може статися.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Участь у ділових переговорах цими днями успіхом – зокрема й фінансовим – на жаль, не увінчається: партнери виявляться незговірливими, але залишать відчуття бездарно витраченого часу.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Перш ніж підписати будь-який фінансовий документ, необхідно уважно прочитати його зміст, особливо ту частину, текст якої надрукований дрібним шрифтом – там може бути підступ.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Велика ймовірність несподіваного прибутку – виплати старого гонорару чи повернення забутого боргу, але це не означає, що фінанси й надалі сипатимуться як із рога достатку – розумна економія не завадить.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Ідеї професійної властивості, які в цей час спадуть вам на думку, необхідно ретельно запам'ятовувати: втілені в життя, вони не лише принесуть схвалення керівництва, але й матеріальний прибуток.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Зрив ділових домовленостей не варто сприймати, як трагедію: зачинивши одні професійні "двері", доля, найімовірніше, відчинить інші, за якими є серйозніші можливості і, що важливо, фінанси.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Велика ймовірність отримання вигідного замовлення, на яке представники знака чекають так давно, що вже втратили надію, головне для них тепер – мобілізувати всі свої сили та виправдати покладені на них надії.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Важливо пам'ятати мудрість про те, що безкоштовний сир лежить у мишоловці: не варто спокушатися бажанням заробити багато грошей, нічого не роблячи – це не доведе до добра.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Категорично не рекомендується брати й давати гроші в борг – виплата як у першому, так і в другому разі дуже затримається, а ось погашати – зокрема і кредити — не лише можна, а й потрібно.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Час вкрай сприятливий для купівлі та продажу нерухомості, але здійснювати угоди потрібно лише в разі ретельної їх підготовки: на спонтанність у цьому разі розраховувати не доводиться.

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