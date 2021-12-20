Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 20-26 грудня

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 20-26 грудня

Фінанси відіграють важливу – а для когось і першорядну – роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не доводиться. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 20 до 26 грудня.

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Вдалим виявиться будь-яке починання, мета якого – фінансовий успіх, тому не варто зволікати – потрібно якнайшвидше стати до реалізації тих проєктів, які – через свою складність та трудомісткість – деякий час тому довелося відкласти на безрік.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Час сприятливий для переговорів із начальством – особливо якщо його метою є підвищення заробітної плати: цього тижня настрій у керівництва буде чудовим, тому воно, найімовірніше, без зайвих питань задовольнить прохання матеріального характеру.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнята на тиждень

Можна – і треба – продовжувати роботу над втіленням у життя своєї мрії, яка довгий час здавалася недосяжною метою, зараз обставини складуться таким – сприятливим – чином, що доведеться повірити в дива, зокрема й матеріальної якості.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Час сприятливий для фінансових операцій будь-якої складності. Рекомендується платити за рахунками, зокрема й комунальними, відкривати банківські рахунки та депозити: завдяки тому, що вони швидко почнуть приносити дивіденди, можна почуватися рантьє.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп на тиждень для Левів

Цього тижня вдалими будуть фінансові операції, в яких необхідно дотриматися балансу: представникам знака легко вдасться звести дебет із кредитом, що дасть їм можливість підійти до Нового року з ідеально складеними документами.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

До поставленої мети в цей час необхідно йти впевнено і наполегливо, не звертаючи уваги на перешкоди, інакше талан –зокрема й фінансовий – відпливе до тих, хто, на відміну від представників знака, не гальмує та не сумнівається у своїх силах.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Фінансові дії, намічені на цей час, погано поєднуються з ризиком, тому від відповідного стилю поведінки краще відмовитися: будь-які вчинки необхідно прораховувати на кілька кроків наперед, тільки в такому разі можна розраховувати на прибуток.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Благодійністю необхідно займатися завжди, але цього тижня – особливо, оскільки зроблені у цей час добрі справи дуже швидко повернуться бумерангом і забезпечать представникам знака зручне та приємне у матеріальному сенсі існування.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Від фінансових операцій, якої б складності вони не були, у цей час краще відмовитися: надто велика ймовірність припуститися невеликої, але дуже прикрої помилки, яка переверне зміст цього документа з ніг на голову і замість прибутку завдасть збитку.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Не варто погоджуватися на виконання нескладної роботи, за яку водночас обіцяють дуже добре заплатити: найімовірніше, у "вигідній" пропозиції є каверза, яка не помітна на перший погляд. Потрібно кілька разів подумати, перш ніж говорити "так" — як би потім не пошкодувати.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Тим, хто хоче заробити перед Новим роком, необхідно діяти відповідно до відомого принципу "більше справи, менше слів": з численними друзями можна буде поспілкуватися і у свята, а втрачений на роботі час, на жаль, повернути буде неможливо – ця місія нездійсненна.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Небажано одразу ж витрачати отримані в цей час гроші, а сума обіцяє бути цілком пристойною, купуючи копійчані сувеніри, щоб згодом роздарувати їх рідним, друзям та приятелям. Важливо згадати про домашню техніку, що дихає на ладан, і зробити велике придбання.

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