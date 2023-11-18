Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 20-26 листопада

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не припадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 20 до 26 листопада?

Овен

У вирішенні будь-яких – зокрема й фінансових – питань бажано дослухатися до інтуїції: саме вона підкаже оригінальне професійне рішення, яке принесе прибуток.

Телець

Цього тижня представники знака зможуть «пожати» те, що «посіяли» у попередній життєвий період: ті, хто добре попрацював, отримають винагороду, про яку мріяли, і навпаки.

Близнята

Час дасть шанс добре проявити себе перед керівництвом – важливо ним скористатися, тоді можна буде розраховувати на просування кар'єрними сходами і, як наслідок, збільшення зарплати.

Рак

Отримані в цей час гроші потрібно приберегти – надто велика ймовірність витратити все й одразу, не дочекавшись нових надходжень, проробивши цим велику дірку в бюджеті.

Лев

Як відомо, гроші мають працювати, тому має сенс вкласти частину своїх заощаджень у якийсь – хай і невеликий, але перспективний – захід, який згодом принесе дивіденди.

Діва

Зірки радять розчистити місце для нових фінансових надходжень, позбавившись речей, якими вони давно не користуються – завдяки цьому грошова енергія отримає простір для циркуляції.

Терези

Велика ймовірність повернення старих боргів чи виплати гонорарів, отримати які представники знака вже й не сподівалися: має сенс купити собі за ці гроші якийсь подарунок – на згадку.

Скорпіон

На роботі необхідно займатися лише вирішенням професійних питань – участь у чварах та інтригах може завадити цьому, відсунувши їх на другий план, що може негативно позначитися на заробітках.

Стрілець

Закупи в цей час необхідно робити з обережністю: проти відвідування продовольчих магазинів та дрібних придбань зірки нічого проти не мають, а ось від великих краще відмовитись – вони себе не виправдають.

Козоріг

У професійному сенсі на великі замовлення не варто розраховувати – бажано зосередитися на дрібних, але це не означає, що вони не принесуть хорошого прибутку – головне, виконати роботу якісно.

Водолій

Від великих фінансових операцій – так само як і участі у серйозних проєктах – у цей час краще відмовитись: занадто великий ризик багато втратити, нічого водночас не заробивши.

Риби

Небажано брати на себе чужі професійні обов'язки, оскільки на фінансову винагороду в такому разі розраховувати не доведеться, а отже, час і сили будуть витрачені даремно.

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