Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 20-26 січня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 20 до 26 січня.

Овен

Не варто спокушатися пропозиціями отримати великий дохід, нічого для цього не зробивши: як відомо, безкоштовний сир лежить тільки в мишоловці, в яку шахраї – на жаль! – успішно заманюють довірливих людей.

Телець

Час сприятливий для фінансового ризику, але тільки в тому разі, якщо його наслідки будуть ретельно вивчені та прораховані – спонтанність у вигляді різноманітних імпровізацій та експромтів не пройде.

Близнята

Професійний – і, як наслідок, фінансовий успіх – чекає на тих, хто, працюючи, думатиме не про результат, а про процес: тільки отримуючи задоволення від самої діяльності, можна буде щось заробити.

Рак

Фінансовий успіх безпосередньо залежатиме від уміння презентувати себе в очах оточення – передусім безпосереднього керівництва: скромність у цей час – справді найкоротший шлях до невідомості.

Лев

Категорично не рекомендується брати на себе чужу роботу, навіть якщо на цьому наполягатиме начальство: грошей за понаднормову роботу все одно не заплатять, та й «дякую», швидше за все, не скажуть.

Діва

Час не підходить для фінансових операцій будь-якого масштабу: надто великий ризик зіткнутися з шахраями, які обнулять банківський рахунок і спустошать гаманець, що навряд чи входить до планів представників знаку.

Терези

Приймаючи пропозицію перейти на нове місце роботи, необхідно більше дізнатися про фірму, що запрошує, — бажано переконатися в бездоганності її репутації, зокрема і фінансової.

Скорпіон

Не варто прагнути підкорити серйозні професійні вершини, однаково «піднятися» на них не вдасться – краще зосередитися на виконанні рутинних завдань, які оплачуються так само щедро.

Стрілець

Тиждень підходить для занять благодійністю, для якої не доведеться, як заведено говорити, далеко ходити: цілком можливо, що людина, яка потребує допомоги і підтримки, перебуває поруч.

Козоріг

Гарний прибуток може принести розпочата в цей час кар'єра викладача: ділячись з іншими своїми знаннями, вміннями та навичками, вдасться набути спочатку авторитету, а потім і грошей.

Водолій

До великих грошових надходжень, можливих у цей час, необхідно ставитися максимально економно: цими днями можна легко витратити всі наявні кошти для великих закупів або серйозної справи.

Риби

Зірки не рекомендують відволікатися від професійної діяльності для того, щоб перепочити: у цей час необхідно працювати якомога старанніше, тоді й зарплата виявиться всім на заздрість.

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