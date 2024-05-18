Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 20-26 травня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 20 до 26 травня.

Овен

Фінансові угоди цього тижня – особливо, на початку – потрібно відкласти до кращих часів. У цей час вони замість прибутку завдадуть збитків, а це навряд чи потішить представників знака.

Телець

У фінансовій сфері потрібно довести до ладу невеликі справи та завдання, які свого часу були відкладені в довгу скриньку і так там і залишилися – саме час дістати їх звідти та «закрити гештальт».

Близнята

Небажано обговорювати свої фінансові ідеї з будь-ким, навіть якщо йтиметься про рідних і друзів: звичайно, вони не скористаються вашою відвертістю, але ви можете наврочити самі собі.

Рак

Не варто витрачати всі кошти, які мають в цей момент представники знака, на будинок: новий текстиль або побутова техніка, це, звичайно, добре, але чому б не витратитися на себе, дорогих?

Лев

Фінансова невдача, яка існує в анамнезі представників знака, якою б прикрою вона не була, не повинна визначати їхні вчинки в майбутньому – не можна програмувати себе на негатив.

Діва

Матеріальний добробут цього тижня безпосередньо залежатиме від стосунків із оточенням – насамперед, колегами та начальством: вони прийдуть на допомогу у потрібний момент.

Терези

Час сприятливий для вирішення фінансових питань: можна втілювати в життя нові професійні ідеї, які не тільки зміцнять репутацію представників знака, а й дозволять їм заробити.

Скорпіон

Не варто упускати шанс, ризикнувши, отримати солідну суму грошей – наприклад, виграти в лотерею, щоправда, для цього доведеться купити лотерейний білет – без нього зірвати джекпот не вдасться.

Стрілець

З неба на голову представникам знака нічого не впаде – працювати їм доведеться довго й наполегливо, зате і результат того вартуватиме: фінансова винагорода не змусить себе довго чекати.

Козоріг

Особливо успішним у фінансовому сенсі стане проєкт, який представники знака якийсь час тому забракували як безперспективний: саме час змінити свою точку зору.

Водолій

Тиждень максимально сприятливий для ділових переговорів: у цей час партнери з бізнесу будуть налаштовані на досягнення домовленості навіть із найскладніших питань, не кажучи вже про прості.

Риби

Найголовніше для представників знака в цей час – вірити у свої сили та рухатися до поставленої мети, незважаючи ні на що, тоді як найменший сумнів може вибити їх із колії.

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