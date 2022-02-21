Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 21-27 лютого

Фінанси відіграють важливу – а для когось і першорядну – роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – 21-27 лютого.
Овен (21.03 – 20.04)
Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень
У разі нестачі фінансів варто звернутися за допомогою до близьких людей – рідних чи друзів, а ось брати кредит у банку небажано: по-перше, з його поверненням можуть виникнути проблеми, по-друге, позика з відсотками – не найкраще рішення.
Телець (21.04 – 21.05)
Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень
Значне посилення розумових та інтелектуальних здібностей дасть можливість взятися за новий – серйозний та потенційно вигідний – проєкт, який принесе можливість не лише просунутися кар'єрними сходами, а й добре заробити.
Близнята (22.05 – 21.06)
Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень
Важливо брати до уваги та ретельно аналізувати інформацію, яка надходитиме з найнесподіваніших сторін: окремо взяті факти виявляться вкрай важливими та корисними у роботі, що, найімовірніше, позначиться на заробітній платі.
Рак (22.06 – 22.07)
Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень
Час сприятливий для отримання нових знань, які найближчим часом знадобляться представникам знака в роботі: конкурентоспроможність у професійній сфері досить висока – щоб добре заробляти, необхідно відповідати посаді.
Лев (23.07 – 21.08)
Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень
Велика ймовірність того, що хтось із оточення звернеться до представників знака за матеріальною допомогою: якщо у них буде можливість її надати, не варто відмовляти – зроблене іншій людині добро обов'язково повернеться бумерангом.
Діва (22.08 – 23.09)
Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень
Час не підходить для вирішення важливих професійних завдань – це виявиться марною тратою часу та сил, а невдача, яка – з великою ймовірністю – стане результатом праць, призведе до невдоволення безпосереднього начальства та зниження зарплати.
Терези (24.09 – 23.10)
Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень
Професійний і фінансовий успіх цими днями – втім, як і завжди – чекає на тих, хто заздалегідь складе докладний "виробничий" план і наслідуватиме його: якщо хапатися то за одне, то за інше, справи – навіть найважливіші – так і залишаться нереалізованими.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень
До професійної – та фінансової – мети, яку поставили перед собою представники знака, залишилося буквально кілька кроків, але не варто поспішати: особливо важливо пройти цей відрізок шляху з особливою обережністю, щоб не зіпсувати результати тривалої роботи однією необережною дією.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень
Тим представникам знака, які мають намір втілити в життя власні сміливі ідеї, необхідно продумати всі можливі у цьому разі дії, щоб подальша робота виявилася максимально дієвою та ефективною – зокрема у фінансовому сенсі.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень
У роботі над новими – перспективними з фінансової точки зору – проєктами дуже важливою є інформація, яку в цей час зірки надсилатимуть у достатній кількості: необхідно накопичувати її, щоб згодом – під час переходу кількості в якість – скористатися зробленими висновками.
Водолій (21.01 – 18.02)
Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень
Не варто нікому і нічого позичати, навіть якщо йдеться про горезвісну сіль: віддані іншій людині – навіть на час – особисті речі, не кажучи вже про заощадження, можуть перекрити фінансові потоки, що йдуть до людини, що негативно може позначитися на матеріальному положенні.
Риби (19.02 – 20.03)
Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень
Легко стати жертвою шахраїв, повіривши на слово людині, яка обіцятиме золоті гори за незначні дії: про свою легковажність через деякий час доведеться пошкодувати, але відмотати "кінострічку" подій вже не вдасться — не варто виявляти надмірну довірливість.
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