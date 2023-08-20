Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 21-27 серпня

Фінанси відіграють вагому – а для когось і найважливішу – роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут раз на раз не випадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 21 до 27 серпня?

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Не варто довіряти вирішення фінансових питань комусь – надто великий ризик нарватися на шахраїв, які залишать представників знака в безрадісному фінансовому становищі.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Не варто ділитися своїми професійними планами ні з друзями, ні з колегами: те, що вимовлене вголос, навряд чи вдасться втілити в життя – таке поняття, як пристріт, ще ніхто не скасовував.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Тиждень сприятливий для ділових переговорів: у своїй правоті вдасться переконати навіть найнезговірливіших партнерів, особливо якщо зацікавити їх вигодою, яку вони можуть отримати завдяки співпраці.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Наступний тиждень – не найкращий час для відпочинку: необхідно скористатися сприятливими для бізнесу умовами, щоб досягти важливих – передусім фінансових – цілей.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Час, коли не лише можна, а й потрібно займатися благодійністю – вона виявиться не лише милосердною, а й вигідною справою: зроблене іншим добро повернеться до свого "автора" в подвійному розмірі.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Час сприятливий для втілення в життя нового проєкту – на нього чекає фінансовий успіх: насамперед все це стосується представників творчих професій, але й інші не будуть скривджені.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Можна підписувати важливі договори і здійснювати серйозні угоди – будь-які фінансові операції в цей час виявляться надзвичайно успішними, головне, поквапитися і не проґавити важливий шанс.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Вдалими виявляться фінансові операції, в яких необхідно буде звести дебет із кредитом: представникам знака легко вдасться дотриматися балансу і сплатити за всіма "завислими" рахунками.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Професійні плани з серйозними фінансовими перспективами зможуть реалізувати лише ті, хто діятиме не навмання, а за заздалегідь складеним і ретельно продуманим планом.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Від пропозиції легкої роботи, з якою може звернутися малознайома людина, краще відмовитися, яку б привабливу зарплату за неї не обіцяли – з великою ймовірністю вона виявиться аферою.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Час, коли можливі несподівані, а тому особливо приємні грошові виплати, серед яких – із великою ймовірністю – виявляться забуті гонорари та старі борги.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Гроші в цей час необхідно витрачати обачливо: з незалежних від представників знака причин такі виплати можуть затягнутися, тому бажано забезпечити собі "подушку безпеки".

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