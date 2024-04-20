Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 22-28 квітня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 22 до 28 квітня.

Овен

Імовірна зустріч із людиною з минулого, яка запропонує створити спільний бізнес – варто погоджуватися на співпрацю, вона виправдає себе – принесе згодом солідні дивіденди.

Телець

Фінансові операції – навіть не найбільші – бажано перенести на інший час, якщо ж такої можливості не буде, рекомендується виявляти підвищену обережність.

Близнята

Вирішувати сьогодні можна тільки дрібні фінансові питання — з ними все складеться легко і швидко, а ось від великих поки що необхідно відмовитися — енергії на їх здійснення представникам знака не вистачить.

Рак

Роблячи прибирання в будинку, потрібно — не замислюючись — викинути речі, якими давно не користуєтеся — вони не тільки захаращують квартиру або будинок, але і перекривають фінансові потоки, що йдуть до нього.

Лев

На знаки, які може надсилати у цей час Всесвіт, необхідно звертати увагу: вони цілком можуть підказати, на що треба наголосити у фінансовому сенсі, щоб отримати в результаті солідні виплати.

Діва

Не варто одразу ж погоджуватися на вигідні фінансові пропозиції, які можна отримати цими днями: спочатку необхідно навести довідки про компанію, від якої вона походить, і лише потім говорити "так".

Терези

З фінансами в цей час необхідно поводитися вкрай обережно: можна здійснювати тільки дрібні закупи — від великих краще відмовитися, інакше доведеться шкодувати про серйозну суму, витрачену задарма.

Скорпіон

Не варто покладати великі надії на свої професійні плани – через найрізноманітніші – об'єктивні і суб'єктивні – причини досягти успіху в цих питаннях однаково не вдасться, як і добре заробити.

Стрілець

Небажано чіплятися за стабільність, якщо розвиватися у професійному сенсі немає можливості, а зарплата давно «замерзла» на одній точці – має сенс ризикнути і все змінити.

Козоріг

Робіть ремонт у будинку чи квартирі, не варто економити на матеріалах та меблях: якість життя в «тилу», тобто, вдома, вкрай важлива для «фронту», тобто, професійної – та фінансової – діяльності.

Водолій

На робочому місці бажано обмежитися виконанням безпосередніх обов'язків: будь-який маневр, що відволікає, у вигляді розмов не у справі викличе невдоволення начальства і, як наслідок, позбавлення премії.

Риби

Необхідно провести аналіз виконаних останнім часом професійних дій: можливо в них криється дрібна, але прикра помилка, яка неодмінно позначиться на гонорарі за роботу.

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