Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 22-28 липня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 22 до 28 липня.

Овен

Можна ставати до реалізації нового проєкту, але тільки якщо він давно був запланований і ретельно розроблений, тільки в такому разі він обіцяє успіх – як професійний, так і фінансовий.

Телець

Від підписання важливих фінансових документів цього тижня краще відмовитись: розслабленість, яку відчують у цей час представники знака, не дасть зосередитись на важливих нюансах та призведе до помилки.

Близнята

Під час оформлення будь-яких документів – особливо фінансових – необхідно виявляти максимальні уважність і пильність, інакше можна буде проморгати серйозну помилку, яка веде до втрат.

Рак

Можна розпочинати власний бізнес – він виявиться успішним у будь-якому разі, але на найбільший прибуток можна розраховувати у справах, які так чи так пов'язані з творчістю – йому зараз зірки дають зелене світло.

Лев

Лінощі і пасивність, що з'явилися нізвідки, — закономірний вплив місячних енергій, тому боротися з ними, форсуючи роботу над професійними — і фінансовими — проєктами не варто: пуття від неї однаково не буде.

Діва

Слід урівноважити фінансові надходження з витратами, тільки в такому разі можна буде зберегти матеріальний добробут, який представники цього практичного знака так цінують.

Терези

Заробити вдасться лише на тих проєктах, які передбачають благодійність – тобто частину доходу від бізнесу мають піти на допомогу нужденним – їхню категорію можна визначати самостійно.

Скорпіон

Час підходить для невеликих фінансових операцій – вони просто приречені на успіх, а от від масштабних краще відмовитися – час для них ще не настав, а отже бажаного результату отримати не вдасться.

Стрілець

Отримавши досить велику суму грошей, не варто поспішати з витратами, навіть якщо вони були заздалегідь заплановані: потрібно дати собі час на роздум – можливо, наміри зміняться і гроші підуть на інше.

Козоріг

Купуючи річ, в якій давно існує необхідність, не варто скнарити, інакше представникам знака на власному досвіді доведеться переконатися в тому, що скупий платить двічі.

Водолій

Не варто братися за втілення в життя грандіозних та перспективних у фінансовому плані проєктів – їхній час ще не настав, поки бажано підтягнути старий «хвости», розчистивши плацдарм для дій.

Риби

Не найкращий час для необдуманих фінансових кроків – вони можуть призвести до найнеприємніших наслідків, тому будь-яка дія в цьому напрямі має бути прорахована хоча б на кілька ходів наперед.

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