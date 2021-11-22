Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 22-28 листопада

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не доводиться. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 22 до 28 листопада.

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

У цей час може випасти рідкісний – і щасливий – шанс втілити у життя професійний проєкт, про який раніше представники знака могли лише мріяти: необхідно скористатися ним, оскільки повториться такий вдалий збіг обставин може нескоро, якщо взагалі такі сприятливі обставини взагалі складуться.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Час, коли через великий ризик фінансових втрат небажано оперувати великими грошовими сумами. Якщо з'явиться хоча б найменша можливість, підписання важливих договорів та укладання серйозних угод краще перенести на сприятливіший період, інакше замість очікуваного прибутку можна отримати збитки.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Під час роботи головне – не відволікатися з основного її виду на другорядний, які поки що можуть почекати. На віддаленні – через близьке сусідство з холодильником та диваном – зробити це буде набагато складніше, але необхідно, якщо, звичайно, є бажання впоратися з поставленими завданнями та досягти мети.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Щоб досягти фінансового добробуту, необхідно навчитися відрізняти справді важливі справи від другорядних: витрачати робочий час і сили варто, насамперед, на ті, без яких ніяк не обійтися, інакше не уникнути цейтноту, та й дедлайн представники знака, швидше за все, зірвуть.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Успіхом увінчаються лише ті фінансові проєкти, які спрямовані на зміцнення добробуту сім'ї та допомогу рідним людям – насамперед літнім родичам: доля розглядатиме такі справи, як своєрідну благодійність, тож представникам знака є сенс попрацювати.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Тиждень несприятливий для лінощів та пасивності: незважаючи на розслабленість, яка буде властива представникам знака в цей час, необхідно мобілізуватися та зосередитися на виконанні важливого професійного завдання: його блискуче виконання принесе схвалення начальства – як моральне, так і матеріальне.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

У вирішенні важливого питання не варто сподіватися на допомогу з боку ділових партнерів — найімовірніше, її не буде: у будь-яких справах фінансової якості в цей час доведеться сподіватися тільки на себе. Якщо немає впевненості в тому, що у цьому разі вдасться впоратися самотужки, краще відкласти вирішення питань на якийсь час.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Цього тижня представникам знака не варто мати справи з грошима – навіть брати купюри до рук небажано, зірки вважатимуть це поганою прикметою. Звичайно, буквально виконати їхнє побажання зірок не вдасться – у будь-якому разі потрібно щось купувати, хоча б продукти, але покупки завжди можна оплатити карткою або Інтернетом.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Великі грошові виплати, які цілком імовірні цього тижня, бажано витратити не на дрібниці, без яких представники знака можуть обійтися (не варто розбазарювати чесно зароблені гроші на дурницю), а на втілення в життя їхньої давньої і заповітної мрії.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Цього тижня можна проводити будь-які – навіть дуже складні – ділові переговори: партнери охоче йтимуть назустріч один одному, тому консенсусу – а, як наслідок, та укладання фінансово перспективних угод – вдасться досягти легко, тому не варто зволікати – потрібно якнайшвидше домовлятися та активно діяти.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Досягти професійних успіхів – як у кар'єрному, так і у фінансовому сенсі – зможуть лише ті представники знака, які ретельно готуватимуться до роботи над кожним своїм проєктом: експромт та імпровізація не пройдуть – надто велика ймовірність серйозних помилок, які позначаться на матеріальному становищі.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Час обіцяє бути надзвичайно вдалим у фінансовому сенсі, оскільки принесе гроші, які представникам знака вже давно вважають загубленими: їм можуть виплатити давно обіцяний, але затриманий у дорозі гонорар, або виплатити давній борг, на який вони давно махнули рукою, як на безнадійну справу.

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