Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 22-28 січня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 22 до 28 січня?

Овен

Отриману на початку тижня – досить велику – суму грошей не варто одразу ж спускати на все, на що впаде око: необхідно відкласти її, щоб згодом придбати щось справді важливе та потрібне.

Телець

Не варто ділитися своїми професійними і, як наслідок, фінансовими планами з колегами, якщо, звичайно, представники знака не хочуть, щоб ті втілили їх у життя замість них.

Близнята

Із втіленням у життя нових ідей, які – як планується – мають принести серйозний прибуток, найімовірніше, щось піде не так, і на перспективні наміри чекає на фіаско, тож краще зачекати.

Рак

Необхідність економити, перед якою представників знака можуть поставити обставини, необов'язково виявиться неприємною: полювання – до того ж, тимчасове – за акціями та знижками може бути захопливим.

Лев

Будь-який крок, зроблений у фінансовому сенсі, необхідно добре продумати, інакше доведеться лише шкодувати про прикру помилку, яка призведе до збитків.

Діва

Серйозні придбання, навіть якщо вони планувалися задовго до цього, краще відкласти на деякий час: все, що буде куплене цього тижня, виявиться із прихованим браком, який виявиться не одразу.

Терези

Будь-які – і, особливо, фінансові – питання не можна вирішувати під впливом емоцій, до яких цього тижня будуть схильні представники знака: занадто великий ризик зробити серйозну помилку.

Скорпіон

У вирішенні фінансових питань доведеться керуватися принципом про те, що порятунок потопельника – справа рук самого потопельника: спиратися потрібно лише на власні сили, тоді й заробити можна буде непогано.

Стрілець

Досягти успіху у фінансовому сенсі дуже просто – для цього достатньо діяти активно і не ледарювати – тим, хто сподіватиметься на манну небесну, навряд чи пощастить її отримати.

Козоріг

Просунутися кар'єрними сходами – і заробити – може перешкодити нестерпність характеру, яку цього тижня вирішать продемонструвати навколишнім представникам знака – треба стримати його.

Водолій

До пропозиції змінити сферу діяльності необхідно поставитися з максимальною серйозністю: можливо, ухвалювати поспішне рішення і не варто, але задуматися про перспективи можна і потрібно.

Риби

Займатися благодійністю бажано завжди, але наступний тиждень особливо вдалий для добрих справ – у цей час вони принесуть користь усім, зокрема й самому благодійнику.

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