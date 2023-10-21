Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 23-29 жовтня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 23 до 29 жовтня?

Овен

Зірки радять уникати легковажності та розслабленості у вирішенні будь-яких, але особливо – фінансових питань: занадто велика ймовірність припуститися помилки, яка дорого коштуватиме.

Телець

Від будь-яких фінансових операцій цього тижня варто відмовитися: навіть маючи незначний масштаб, вони, найімовірніше, виявляться невдалими, а, отже, призведуть до образливих втрат, тож краще зачекати.

Близнята

Необхідно розчистити шлях, яким «течуть» гроші. Найважливіше в цьому випадку – навести лад у справах, документах і, особливо, в будинку: мотлох, що перебуває в ньому, заважає рухатися грошовій енергії.

Рак

Отримавши прохання про фінансову допомогу від когось із оточення, не варто поспішати: необхідно все добре обдумати і зважити, інакше можна втратити свої заощадження без надії їх повернути.

Лев

Час сприятливий для серйозних життєвих змін, пов'язаних із нерухомістю: так, можна ставати до ремонту і навіть будівництва заміського будинку — всі починання будуть успішними.

Діва

Тим, хто давно збирався поговорити з начальством про підвищення заробітної плати, не варто гаяти часу: нинішній тиждень максимально сприятливий для знаходження з ним спільної мови.

Терези

Вдалий час для того, щоб змінити роботу, яка не приносить задоволення – ні морального, ні матеріального: представники знака зможуть проаналізувати ситуацію та зрозуміти, що вибрати натомість.

Скорпіон

Можна – і навіть потрібно – відкривати власну справу, бажано спільно з партнером, якому довіряють представники знака: таким чином буде легше та простіше подолати ймовірні у таких випадках перешкоди.

Стрілець

Будь-яке придбання, зроблене в цей час, виявиться вдалим – особливо це стосується великих закупів, які прослужать представникам вірою та правдою протягом довгих років.

Козоріг

Тиждень сприятливий для будь-яких фінансових операцій – можна навіть давати гроші в борг: з їхнім поверненням не виникне жодних проблем, до того ж можна розраховувати на пристойні відсотки.

Водолій

Перш ніж розпочинати реалізацію важливого проєкту, на який представники знака покладають великі фінансові надії, необхідно ретельно зважити сили: прикро зупинитися на півдорозі.

Риби

Потрібно остерігатися шахраїв, які розраховують на фінанси представників знака: особливо це стосується шлюбних аферистів, яким вони через властиву їм романтичність легко можуть повірити.

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