Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 24 – 30 червня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 24 до 30 червня.

Овен

Велика ймовірність приємних фінансових сюрпризів у вигляді несподіваного прибутку – наприклад, підвищення зарплати або виплати заслуженої премії, головне – правильно розпорядитися цими коштами.

Телець

Час максимально сприятливий для будь-яких ділових переговорів, мета яких – досягнення важливої фінансової мети, тому важливо не прогаяти вдалий шанс досягти успіху.

Близнята

Потрібно буде проаналізувати, в яку «дірку» постійно витікають фінанси у представника знака: найімовірніше, у всьому винні спонтанні – і не завжди необхідні – закупи, від яких треба відмовитись.

Рак

Успіх супроводжуватиме будь-які фінансові операції, пов'язані з торгівлею: можна купувати і продавати необхідне – в будь-якому разі вдасться зробити це максимально вигідно.

Лев

Розумної економії бажано дотримуватися завжди, але в цей час – особливо: важливо пам'ятати, що витратити можна все до копійки, але чому не подумати про фінансову подушку безпеки.

Діва

Думаючи про те, чим би потішити себе, представникам знака необхідно витратити гроші на те, що пов'язано з нематеріальним світом – наприклад, придбати квитки до театру хоча б на кілька вистав.

Терези

Матеріальні проблеми, які існують у представників знака, цього тижня вирішаться самі собою – начебто за помахом чарівної палички, але це не означає, що над процесом треба втрачати контроль.

Скорпіон

Час, коли ризикувати у фінансовій сфері не лише можна, а й потрібно, щоправда, виграти можна буде з однією умовою: наслідки своїх дій необхідно ретельно прорахувати.

Стрілець

Благодійність – коник представників знака, які готові віддати іншим усе, що мають, включаючи останню сорочку, – у буквальному значенні слова: цього тижня вони зможуть виявити цю якість на сто відсотків.

Козоріг

Представникам знака, які займаються бізнесом, зірки рекомендують підписувати важливі контракти та укладати угоди, розраховані на тривалу перспективу та фінансову вигоду.

Водолій

Успішними у фінансовому плані у цей час стануть лише ті, хто зуміє грамотно розставити пріоритети, обравши для роботи найважливіший і, як наслідок, фінансово вигідний проєкт.

Риби

Прибуток, як не дивно, принесуть проєкти, які на перший погляд здадуться абсолютно невигідними – щоб взяти їх у роботу, необхідно буде дослухатися до своєї інтуїції.

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