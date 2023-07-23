Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 24-30 липня

Фінанси відіграють вагому – а для когось і найважливішу – роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут раз на раз не випадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 24 до 30 липня?

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

У вирішенні будь-яких – і особливо фінансових – питань необхідно покладатися на інтуїцію: саме вона застереже від помилок, які можуть призвести до збитків, і допоможе зробити правильний крок.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Поліпшити професійне й фінансове становище можуть люди, стосунки з якими з певної причини останнім часом не підтримувалися – настав час відновити старі зв'язки.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Наявні ресурси – насамперед фінансові – цього тижня необхідно витрачати раціонально, не заощаджуючи кожну копійку, але й не марнуючи гроші – так вдасться не опинитися на мілині.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Представники знака можуть розраховувати на вигідну фінансову пропозицію, яка може бути пов'язана як із підвищенням по службі, так і з новим проєктом, в якому їм запропонують взяти участь.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Будь-які – навіть найнезначніші – зміни навколо підуть на користь матеріальному добробуту: навіть просто переставивши меблі в квартирі, можна буде здивуватися результату.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Найкраще, що можна зробити цього тижня – це провести роботу над виконаним у професійній і фінансовій сферах: висновки допоможуть не лише вирівняти ситуацію, а й заробити.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Досягти успіху з фінансового боку зможуть передовсім ті, хто звертатиме увагу на знаки, які надсилатиме доля: все, що станеться в цей час, буде невипадковим і підкаже правильну лінію поведінки.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Отримавши пропозицію фінансової якості, яка подаватиметься як винятково вигідна, не варто одразу давати позитивну відповідь – спочатку необхідно гарно все обміркувати.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

З керівництвом цього тижня краще серйозні розмови не розпочинати: на важливе для представників знака питання вони – під впливом поганого настрою – можуть відповісти відмовою, а згодом уже до нього не повернуться.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Не варто ризикувати своїми фінансами, навіть якщо здасться, що справа, яку замислили – правильна і не принесе нічого, крім прибутку: як результат, можна втрапити у вкрай неприємну історію.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Заробити цього тижня зможуть лише ті представники знака, які зосередяться на поставленому перед ними керівництвом завданні і не відволікатимуться на розмови з колегами та перекури й перекушування.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Не варто братися за чужу роботу, навіть якщо колега, який не справляється зі своїм завданням, дуже про це проситиме: в такому разі можна не встигнути виконати свою роботу та залишитися без премії.

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