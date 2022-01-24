Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 24-30 січня

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 24-30 січня

Фінанси відіграють важливу – а для когось і першорядну – роль життя кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 24 до 30 січня?

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

До виплати старого гонорару або повернення старого боргу, на які представники знака давно перестали розраховувати, важливо поставитися з максимальною відповідальністю, купивши одну-єдину, але важливу – і дуже потрібну у господарстві – річ.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Від ризику у фінансових питаннях у цей час краще відмовитися – він не тільки себе не виправдає, а й усіляко "сприятиме" матеріальним втратам, які легко можна отримати замість очікуваного прибутку, тому потрібно діяти за принципом: краще менше, та краще.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Великий обсяг роботи, яку потрібно зробити протягом тижня, може налякати лише на перший погляд – насправді все не так складно, головне, спокій та витримка, тоді й упоратися з авралом вдасться легко і заробити непогано.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Занадто велика ймовірність стати жертвою злодіїв і шахраїв, щоб дозволити собі розгулювати безлюдними вулицями у темний час доби і вірити на слово малознайомим людям: проте, якщо бути обережним, все минеться.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп на тиждень для Левів

Можливе порушення серйозних ділових домовленостей, які призведуть до зриву важливого контракту та образливих грошових втрат – незважаючи на це, фінансовий успіх, який супроводжуватиме представників знака, дуже швидко все компенсує.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Крім роботи над новими проєктами, необхідно згадати про колишні – відкладені через їхню трудомісткість – справи: має сенс знову взяти їх у роботу, цього разу вони виявляться значно успішнішими – як у професійному, так і у фінансовому сенсі.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Цього тижня лінощі для представників знака – категоричне табу: розслабившись, вони можуть проґавити рідкісний професійний і, відповідно, фінансовий шанс, на який чекали довгий час.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

У цей час представникам знака небажано займатися серйозними професійними справами: впоратися з ними однаково не вдасться, що не найкраще позначиться на фінансовому стані – краще погодитися на невеликий підробіток.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Небажано ділитися своїми професійними планами навіть із тими колегами, які здаються гідними довіри: велика ймовірність того, що вони привласнять собі чужу ідею, втілять її в життя та стануть володарями дивідендів, які вона принесе.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Цього тижня представникам знака не варто мати справи з грошима – навіть брати купюри до рук небажано, зірки вважатимуть це поганою прикметою. Покупки, без яких не можна обійтися — наприклад, продукти — завжди можна оплатити карткою або через Інтернет.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

У вирішенні важливого питання не варто сподіватися на допомогу з боку ділових партнерів – найімовірніше, її не піде: у будь-яких справах, які так чи так стосуються фінансів, доведеться розраховувати винятково на себе.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Щоб досягти фінансового добробуту, необхідно навчитися відрізняти справді важливі справи від другорядних: витрачати робочий час і сили варто насамперед на ті, без яких ніяк не обійтися, інакше не уникнути такої неприємної речі, як цейтнот.

Читайте також: