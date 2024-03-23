Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 25 – 31 березня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не припадає.

Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 25 до 31 березня?

Овен

Тиждень, коли серйозні професійні зусилля не принесуть очікуваного – зокрема й фінансового – результату, тому не варто витрачати сили на марну діяльність, краще заощадити їх.

Телець

Найкращий спосіб покращити свій матеріальний добробут – допомогти іншим людям: перерахувавши кошти нужденним або купивши корм безпритульним тваринам, можна чекати на бумеранг добра.

Близнята

Вирішити важливі фінансові питання допоможе генеральне прибирання в будинку: лад і позбуття речей, які давно вийшли з ужитку, допоможуть грошовій енергії циркулювати – вільно та результативно

Рак

Від ухвалення важливих – передусім пов'язаних із фінансами – питань у цей час краще відмовитися: здавалося б, незначна помилка може призвести до серйозних наслідків – збитків та втрат.

Лев

Бажання купити предмет розкоші, коли фінанси, м'яко кажучи, обмежені, може бути не найправильнішим рішенням, тому краще від такої спокуси відмовитись – згодом про нього доведеться пошкодувати.

Діва

Дівам зірки рекомендують витратити наявні у них гроші на подорож: навіть не найдальша поїздка до міста, в якому вони ніколи не були, відкриє їм нові – зокрема й фінансові – горизонти.

Терези

Вирішуючи важливе професійне питання з серйозними фінансовими наслідками, необхідно звернутися за допомогою до давніх друзів, які мають вагомий авторитет у потрібній сфері.

Скорпіон

Важливо звернути особливу увагу на знаки, які цими днями надсилатиме Всесвіт: з їхньою допомогою представники знака зможуть визначитися з проєктом, який принесе максимум прибутку.

Стрілець

Рівноваги у фінансових питаннях бажано дотримуватись завжди, але цього тижня – особливо: витрати повинні відповідати заробіткам, інакше перед зарплатою грошей може не вистачити навіть на елементарне.

Козоріг

Фінансовий успіх залежатиме не стільки від кількості та якості виконаної роботи, скільки від уміння ладнати з колегами: сварка на робочому місці навряд чи сприятиме успішній роботі.

Водолій

Важливі фінансові угоди необхідно відкласти на наступний тиждень: дуже швидко з'ясується, що запропонований зараз варіант далеко не такий вигідний, як його позиціонують, так що не варто поспішати.

Риби

Вирішувати в цей час потрібно лише незначні фінансові питання – у них ціна помилки не надто висока, а ось від серйозних проєктів – з цієї причини – краще відмовитися.

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