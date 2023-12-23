Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 25-31 грудня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 25 до 31 грудня?

Овен

Не варто ухвалювати важливі фінансові рішення під впливом емоцій: вони затьмарять розумові здібності, тому дії виявляться помилковими і призведуть до серйозних та прикрих збитків.

Телець

Прибутковою може стати розпочата тим часом кар'єра вчителя, викладача чи тренера: поділившись з іншими своїми знаннями та вміннями, вдасться заробити не лише авторитет, а й гроші.

Близнята

Час сприятливий для фінансових операцій будь-якої складності: рекомендується повертати борги, відкривати банківські рахунки та депозити – вони швидко почнуть приносити дивіденди.

Рак

Робота, яку запропонують представникам знака цього тижня, буде тривалою та трудомісткою, але водночас добре оплачуваною, тому зірки не радять від неї відмовлятися.

Лев

Час несприятливий для того, щоб брати і давати гроші в борг: такі фінансові дії можуть виявитися поганою прикметою, що згодом негативно позначиться на матеріальному добробуті.

Діва

Зароблені гроші бажано витрачати економно: включати режим скупості, звичайно, не варто, але й марнувати їх праворуч і ліворуч теж небажано – вони знадобляться на важливі справи.

Терези

Тиждень сприятливий для ділових переговорів із партнерами: дипломатичність, властива представникам знака, дозволить вирішити навіть найскладніші та найважливіші питання.

Скорпіон

Лінощі для представників знака – категоричне табу: розслабившись, можна прогаяти рідкісний професійний – і, відповідно, фінансовий – шанс, який очікувався довгий час.

Стрілець

Зірки не рекомендують ризикувати наявними коштами: навіть придбання лотерейних білетів, якщо вчасно не зупинитися, може зробити солідну дірку в бюджеті, що у свята небажано.

Козоріг

Вирішуючи фінансові питання, не варто запитувати чужої поради – вона, найімовірніше, виявиться помилковою, тому бажано орієнтуватися винятково на докази власної інтуїції.

Водолій

Великий обсяг роботи, яку потрібно зробити протягом тижня, може налякати лише на перший погляд – насправді все не так складно, головне, спокій, а заробити можна буде непогано.

Риби

Фінансові операції бажано перенести на інший час, якщо ж такої можливості не буде, потрібно виявляти підвищену обережність: як мінімум, уважно прочитати текст договору, який потрібно укласти.

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