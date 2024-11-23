Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 25 листопада – 1 грудня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 25 листопада до 1 грудня.

Овен

Настав час передавати свої знання іншим людям: кар'єра викладача чи тренера, розпочата у цей час, не лише зміцнить професійний авторитет, а й дозволить непогано заробити.

Телець

До можливої в цей час пропозиції отримати прибуток, особливо якщо для цього нічого не потрібно буде робити, необхідно поставитися з обережністю: важливо пам'ятати про те, де зазвичай лежить безкоштовний сир.

Близнята

Від фінансових угод у цей час рекомендується відмовитись: дрібна, але прикра помилка, що вкралася в текст важливого документа, може призвести до цілої серії досить відчутних матеріальних втрат.

Рак

Банківський рахунок представників знака може поповнитися значною сумою, зірки рекомендують їм розділити отримане на кілька частин і сплатити у всіх наявних рахунках.

Лев

Незважаючи на стабільність матеріального становища, частка розумної економії не завадить – вона дасть змогу зібрати суму, необхідну для великого закупу чи повноцінного зимового відпочинку

Діва

Час сприятливий для розмови з керівництвом на фінансові теми – воно буде готове піти назустріч і задовольнити прохання про підвищення заробітної плати, але необхідно грамотно презентувати себе.

Терези

Не варто відмовляти у матеріальній допомозі людям, які за нею звернуться: добрі справи завжди винагороджуються належним чином, і цей випадок не стане винятком із загального правила.

Скорпіон

Будь-які фінансові угоди цього часу буквально приречені на успіх, але особливо вдалими будуть угоди і контракти: найближчим часом вони принесуть очікувані дивіденди.

Стрілець

Не варто ухвалювати важливі фінансові рішення під впливом емоцій: вони затьмарять розумові здібності, тому дії виявляться помилковими та призведуть до серйозних збитків.

Козоріг

Лінощі для представників цього працьовитого знака – категоричне табу: розслабившись, можна прогаяти рідкісний професійний – і, відповідно, фінансовий – шанс, який очікувався довгий час.

Водолій

Вирішуючи фінансові питання, не варто запитувати чужої поради – вона, найімовірніше, виявиться помилковою, тому бажано орієнтуватися винятково на докази власної інтуїції.

Риби

Тиждень сприятливий для ділових переговорів із партнерами: дипломатичність, властива представникам знака, дозволить розв'язати навіть найскладніші та найважливіші питання.

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