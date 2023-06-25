Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 26 червня – 2 липня

Фінанси відіграють вагому – а для когось і найважливішу – роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут раз на раз не випадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 26 червня до 2 липня?

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Від пропозиції взяти участь у фінансових проєктах, особливо якщо вона виходитиме від неперевірених людей, варто відмовитися: велика ймовірність втратити набагато більше, ніж заробити.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Необхідно піти назустріч колегам, які попросять допомогти їм довести до ладу проєкт чи грамотно скласти звіт: премію від керівництва вдасться отримати лише в разі успішної роботи всього колективу.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Не забороняється інвестувати гроші в перспективні проєкти і давати їх у борг – у першому випадку можна розраховувати на вагомі дивіденди, у другому – на подяку у вигляді відсотків.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Тиждень сприятливий для укладання важливих угод, тому якщо у представників знака є на прикметі партнери, які давно хочуть підписати з ними контракт, варто поквапитися.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Від ухвалення важливого рішення, яке безпосередньо позначиться на матеріальному добробуті, необхідно відмовитися – будь-яка, навіть незначна, помилка може дорого коштувати.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Не лише можна, а й потрібно розмовляти з керівництвом щодо збільшення зарплати чи виплати премії за успішно зроблену роботу – воно охоче піде назустріч представникам знака.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Тим представникам знака, які давно збиралися змінити місце роботи, є сенс зробити рішучий крок: вони виграють не лише в повазі нового керівництва, а й із матеріального боку.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Успішними виявляться будь-які угоди з нерухомістю: можна продавати старе житло та купувати нове – в будь-якому разі можна буде розраховувати на вагомий прибуток.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Взятий у цей час кредит вдасться виплатити вчасно, а в особливо вдалій ситуації – і достроково, тому – в разі потреби – можна, не вагаючись, укладати відповідний договір.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Велика ймовірність значної матеріальної виплати, витрачати яку потрібно розумно – інакше можна, не помітивши, витратити всі наявні кошти й опинитися на мілині.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Не варто відмовляти в допомозі людині, яка по неї звернеться: найімовірніше, вона дійсно обмежена в засобах, тож позичені їй гроші можна буде додати до умовного розділу "благодійність".

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Відмовлятися від здійснення фінансових угод не варто, але й підписувати документи такого роду, не замислюючись, також не варто: спочатку треба прорахувати можливі наслідки і лише потім ставити візу.

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