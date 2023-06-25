Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 26 червня – 2 липня

Фінанси відіграють вагому – а для когось і найважливішу – роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут раз на раз не випадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 26 червня до 2 липня?
Овен (21.03 – 20.04)
Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень
Від пропозиції взяти участь у фінансових проєктах, особливо якщо вона виходитиме від неперевірених людей, варто відмовитися: велика ймовірність втратити набагато більше, ніж заробити.
Телець (21.04 – 21.05)
Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень
Необхідно піти назустріч колегам, які попросять допомогти їм довести до ладу проєкт чи грамотно скласти звіт: премію від керівництва вдасться отримати лише в разі успішної роботи всього колективу.
Близнята (22.05 – 21.06)
Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень
Не забороняється інвестувати гроші в перспективні проєкти і давати їх у борг – у першому випадку можна розраховувати на вагомі дивіденди, у другому – на подяку у вигляді відсотків.
Рак (22.06 – 22.07)
Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень
Тиждень сприятливий для укладання важливих угод, тому якщо у представників знака є на прикметі партнери, які давно хочуть підписати з ними контракт, варто поквапитися.
Лев (23.07 – 21.08)
Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень
Від ухвалення важливого рішення, яке безпосередньо позначиться на матеріальному добробуті, необхідно відмовитися – будь-яка, навіть незначна, помилка може дорого коштувати.
Діва (22.08 – 23.09)
Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень
Не лише можна, а й потрібно розмовляти з керівництвом щодо збільшення зарплати чи виплати премії за успішно зроблену роботу – воно охоче піде назустріч представникам знака.
Терези (24.09 – 23.10)
Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень
Тим представникам знака, які давно збиралися змінити місце роботи, є сенс зробити рішучий крок: вони виграють не лише в повазі нового керівництва, а й із матеріального боку.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень
Успішними виявляться будь-які угоди з нерухомістю: можна продавати старе житло та купувати нове – в будь-якому разі можна буде розраховувати на вагомий прибуток.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень
Взятий у цей час кредит вдасться виплатити вчасно, а в особливо вдалій ситуації – і достроково, тому – в разі потреби – можна, не вагаючись, укладати відповідний договір.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень
Велика ймовірність значної матеріальної виплати, витрачати яку потрібно розумно – інакше можна, не помітивши, витратити всі наявні кошти й опинитися на мілині.
Водолій (21.01 – 18.02)
Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень
Не варто відмовляти в допомозі людині, яка по неї звернеться: найімовірніше, вона дійсно обмежена в засобах, тож позичені їй гроші можна буде додати до умовного розділу "благодійність".
Риби (19.02 – 20.03)
Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень
Відмовлятися від здійснення фінансових угод не варто, але й підписувати документи такого роду, не замислюючись, також не варто: спочатку треба прорахувати можливі наслідки і лише потім ставити візу.
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