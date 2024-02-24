Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 26 лютого – 3 березня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 26 лютого до 3 березня?

Овен

Час, коли можливі несподівані грошові виплати, серед них будуть забуті гонорари та старі борги, на які представники знака давним-давно махнули рукою.

Телець

Від пропозиції легкої та непильної роботи краще відмовитися, яку б привабливу зарплату за неї не обіцяли, вона виявиться аферою, внаслідок якої вдасться значно більше втратити, ніж придбати.

Близнята

Професійні плани з серйозними фінансовими перспективами зможуть здійснити лише ті, хто діятиме не навмання, а за заздалегідь складеним та ретельно продуманим планом.

Рак

Вдалими виявляться фінансові операції, в яких необхідно буде звести дебет із кредитом: представникам знака легко вдасться дотриматися балансу, заплативши за всіма рахунками, що «зависли».

Лев

Можна підписувати важливі договори і здійснювати серйозні угоди – фінансові операції будь-якого роду в цей час виявляться надзвичайно успішними, головне – не прогаяти важливий шанс.

Діва

Протягом тижня можна час від часу влаштовувати собі невеликі, але приємні свята у вигляді походу магазинами – це вимагатиме фінансових витрат, але вони окупляться гарним настроєм.

Терези

Час сприятливий для втілення в життя нового проєкту – він буде буквально приречений на фінансовий успіх: насамперед зазначене вище торкнеться представників творчих професій.

Скорпіон

Представникам знака необхідно надавати допомогу тим, хто її потребує: все, що вони віддадуть іншим, дуже швидко повернеться до них у подвійному, а то й у потрійному обсязі.

Стрілець

Не варто відволікатися від професійної діяльності – у цей час необхідно працювати за двох, тоді й зарплату за поточний місяць можна буде отримати за трьох та, як наслідок, дозволити собі відпочинок.

Козоріг

Час сприятливий для ділових переговорів – досягнуті в результаті домовленості дозволять організувати успішний спільний бізнес та заробити цілком пристойні гроші, які незабаром «впадуть» на рахунок.

Водолій

Небажано ділитися професійними планами зі своїми колегами: вони не лише привласнять собі чужу ідею, а й, як наслідок, стануть володарями дивідендів, які вона принесе.

Риби

Час не підходить для фінансових операцій будь-якого масштабу: занадто великий ризик зіткнутися з шахраями, після чого банківський рахунок може обнулитися, а гаманець – спустошитися.

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