Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 26 серпня – 1 вересня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 26 серпня до 1 вересня.

Овен

Пропозиція підпрацювати — і, як наслідок, заробити — на перший погляд видаватиметься більш ніж привабливо, але погоджуватися на них одразу — через велику кількість підводних каменів — небажано.

Телець

Тримати витрати під контролем необхідно завжди, але цього тижня – особливо: надто велика ймовірність витратити більше, ніж можна собі дозволити, що може призвести до жорсткої економії.

Близнята

Від ділових переговорів, мета яких важливі – зокрема й фінансові – угоди, необхідно відмовитися: досягти порозуміння не вдасться, а отже, важливий проєкт опиниться під загрозою.

Рак

Ризик, звичайно, шляхетна справа, але в цей час від нього необхідно категорично відмовитися: через серйозний ризик не придбати, а втратити кошти не варто купувати навіть лотерейні квитки.

Лев

До отриманого – можливо, несподіваного – фінансового прибутку необхідно поставитися з господарською практичністю: витрачати гроші потрібно лише на справді важливі та потрібні речі.

Діва

Підписання важливих документів необхідно відкласти хоча б до наступного тижня, якщо такої можливості немає, необхідно уважно – і, можливо, неодноразово – прочитати текст.

Терези

Важливий і фінансово перспективний контракт, що зірвався в останній момент, – не привід для засмучення: найімовірніше, він звільнить місце для іншого – набагато вигіднішого та цікавішого.

Скорпіон

Не можна залишати поза увагою професійні ідеї, які в цей час можуть спадати на думку: вони можуть значно просунути представників знака кар'єрними сходами та зміцнити їхній авторитет.

Стрілець

Успіхом увінчаються лише незначні фінансові операції, від великих на цьому тижні краще відмовитися – надто серйозна ймовірність помилки, що призведе до збитків.

Козоріг

Незнайомим людям у цей час не варто довіряти у всіх питаннях, але у фінансовій сфері – особливо: шахраї, що активізувалися, можуть звернути увагу на представників саме цього знака.

Водолій

Будь-які фінансові та бізнес-угоди необхідно ретельно готувати: найменша і, здавалося б, незначна і навіть друкарська помилка може дорого обійтися представникам знака.

Риби

Допомагаючи іншим – зокрема й матеріально – представники знака тим самим посилюватимуть власну фінансову базу: бумеранг – зокрема й позитивної якості – ще ніхто не скасовував.

Читайте також: