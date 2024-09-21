Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток від 23 до 29 вересня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 23 до 29 вересня.

Овен

Не варто ухвалювати важливих рішень фінансового плану, особливо якщо до них підштовхуватимуть інші – як сторонні, так і близькі – люди: вони керуватимуться винятково власною вигодою.

Телець

Не рекомендується витрачати гроші на дрібниці, які не принесуть нічого, крім хвилинної радості: витрата грошей виявиться більш серйозною, ніж того можна очікувати, а це означає, що гроші будуть викинуті на вітер.

Близнята

Небажано розкривати джерело та суму своїх заробітків, які останнім часом помітно зросли – вроки поки що нікому не вдалося скасувати, і це може негативно позначитися на матеріальному становищі.

Рак

Зірки не рекомендують відмовляти собі у приємних дрібницях, які традиційно піднімають настрій: під його впливом можна буде заробити набагато більше, ніж довелося витратити.

Лев

Небажано ризикувати наявними коштами для того, щоб заробити – або виграти – ще більше, оскільки щось може піти не так, і навіть придбання лотерейного квитка призведе до втрат.

Діва

Не найкращий час для фінансових операцій будь-якого масштабу – невдачі, які неминуче призведуть до збитків, погано позначаться і на матеріальному становищі, і самооцінці.

Терези

Тиждень сприятливий для придбання великої побутової техніки, необхідність якої назріла давно — вдасться придбати моделі, які ідеально впишуться в стиль кухні або ванної, та й прослужать довго.

Скорпіон

Несподіваний прибуток, який може надійти цим часом, важливо витратити з розумом: наприклад, купити речі, про які давно мріяли, але з якоїсь причини не могли собі цього дозволити.

Стрілець

Чому б не спробувати зробити хобі бюджетотворчим заняттям: те, що робиться заради задоволення, для когось – витвір мистецтва, а отже, продати його – і непогано заробити – труднощів не становитиме.

Козоріг

Пропозиція нової посади, яка може надійти цими днями, виявиться об'єктивно перспективною – як у кар'єрному, так і в матеріальному плані, тому можна відповідати на неї згодою одразу ж, без роздумів.

Водолій

Справи, за які представники знака вирішать узятись у цей час, мають бути воістину грандіозними – тільки так на них вдасться добре заробити, робота над дрібними та незначними завданнями результату не дасть.

Риби

Досягти успіху на роботі – як у кар'єрному, так і у фінансовому сенсі – зможуть лише ті представники знака, які ретельно готуватимуться до кожного проєкту – імпровізації та експромти тут не підійдуть.

Читайте також: