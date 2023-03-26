Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 27 березня – 2 квітня

Фінанси відіграють важливу – а для когось і першочергову – роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут раз на раз не випадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 27 березня до 2 квітня?

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Цього тижня можуть укладати договори та підписувати угоди, мета яких – отримати фінансовий прибуток: успіх у цьому сенсі представникам знака гарантовано.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Фінансовий добробут у цей час буде безпосередньо пов'язаний з умінням презентувати свої професійні таланти та здібності керівництву: воно спроможне збільшити заробітну плату.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Прибуток може принести не лише основний вид професійної діяльності, а й хобі: цілком можливо, що його плоди добре і вигідно продаватимуться.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Успіх – зокрема й фінансовий – прийде до тих представників знака, які не злякаються перших труднощів і не опустять рук, а навпаки, почнуть працювати ще завзятіше і швидше.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Важливо прислухатися до ідей, які висловлюватимуть як колеги, так і зовсім незнайомі люди: одна з них може виявитися більш ніж результативною, зокрема й у фінансовому плані.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Можна – і потрібно – звертатися до державних установ із будь-якими – зокрема й фінансовими – питаннями: в цей час вони будуть вирішені максимально швидко й результативно.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Не варто брати гроші в борг: з їх поверненням можуть виникнути проблеми, тому бажано затягнути пояси та впоратися власними силами, тим більше, що наступного тижня матеріальний стан покращиться.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Успіх у професійній та фінансовій діяльності супроводжуватиме тих, хто зможе діяти не хаотично, а цілеспрямовано – дотримуючись складеного заздалегідь детального плану.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Не варто братися до виконання завдання, шанси на успіх якого дуже сумнівні: часу й сил доведеться витратити дуже багато, а обіцяних результатів – і грошей – отримати не вдасться.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Благодійністю бажано займатися завжди, але цього тижня – особливо: добро – зокрема й матеріальної властивості – дуже швидко повернеться як несподівані грошові виплати.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Можна – і потрібно – братися до реалізації нових професійних проєктів: розпочаті в цей час, вони принесуть не лише прихильність керівництва, а й прибуток.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Небажано витрачати більше, ніж може дозволити бюджет представників знака: спокусившись хай навіть і дуже гарною річчю, згодом доведеться відмовляти собі в необхідному.

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