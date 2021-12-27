Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 27 грудня – 2 січня

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 27 грудня – 2 січня

Фінанси відіграють важливу – а для когось і першорядну – роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 27 грудня до 2 січня

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Встигнути зробити все заплановане на цей тиждень – з урахуванням його передсвяткового характеру – вдасться лише за умови найсуворішої дисципліни, яка не дозволяє відволікатися на вирішення другорядних питань та завдань, натомість і фінансові виплати виявляться на заздрість оточенню.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Час сприятливий для проведення будь-яких фінансових операцій – від поповнення телефонного рахунку до відкриття банківських рахунків та депозитів, головне – не поспішати, заповнюючи бланки та договори – не варто допускати неточності та друкарські помилки, вони можуть стати причиною збитку.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Складаючи план роботи на найближчий час, необхідно прорахувати всі пов'язані з ним деталі та нюанси, інакше можна буде помилитися і не отримати належної – і дуже приємної – матеріальної винагороди.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

До реалізації нових – зокрема й фінансових – проєктів краще розпочати на початку наступного року: нинішньої енергетики на них однаково не вистачить, надто велика втома, що хочеться чи ні, а доведеться відпочити.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп на тиждень для Левів

Не варто брати і давати гроші в борг, навіть якщо про останнє дуже проситимуть: як у першому, так і в другому разі з їхнім віддаванням можуть виникнути проблеми, що не найкращим чином позначиться на передсвятковому матеріальному становищі.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Спілкування з начальством зараз позитивних результатів не дасть, особливо якщо воно стосуватиметься фінансових питань – наприклад, підвищення заробітної плати: вирішення цього питання краще відкласти до початку нового року, тоді воно може виявитися сприятливим.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Тринькання, до якого представники знака будуть схильні цього тижня, зрозуміло, не доведе їх до повного розорення, але банківський рахунок, картку і гаманець неабияк спустошать, отже – щоб уникнути режиму найсуворішої економії – краще відмовитися від серйозних і бездумних витрат.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Вдалий у фінансовому сенсі тиждень, протягом якого представникам знака можуть несподівано повернути старий борг, про який вони за давністю років уже встигли забути, перед святами він виявиться дуже доречним – легко вдасться знайти, на що витратити гроші.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Не варто ухвалювати блискавичні рішення у професійних – і особливо фінансових – питаннях: найімовірніше, представникам знака не вдасться врахувати всі фактори за і проти, а отже, легко припуститися помилки, яку згодом доведеться довго й посилено виправляти.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Бажано стримувати свій робочий ентузіазм – особливо це стосується першої половини тижня, протягом якої представники знака судомно намагатимуться виконати план півріччя: користі від цього однаково не буде, та й у фінансах – через безглузду роботу – найімовірніше, доведеться втратити.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Якщо немає можливості відмовитися від початку реалізації важливого проєкту, необхідно розпочати роботу над ним із серйозного ривка – тільки таким чином можна буде позначити рівень своїх домагань – як професійних, так і фінансових, тоді робота піде легше.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Ті, хто давно думає про перехід на іншу роботу чи зміну роду діяльності, можуть починати поступово втілювати в життя свій сміливий план: можна – і треба! – шукати вільні вакансії, складати та розсилати резюме, проходити співбесіди.

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