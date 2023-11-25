Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 27 листопада – 3 грудня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не припадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 27 листопада до 3 грудня?

Овен

Не варто братися за нові справи, навіть якщо вони були заплановані заздалегідь: нинішній тиждень – не найкращий час для їхнього втілення в життя, до того ж не стільки у професійному, а – особливо! — у фінансовому сенсі.

Телець

Необхідно уникати серйозних фінансових операцій та операцій будь-якого масштабу – особливо небажано ставити під будь-яким документом свій підпис, це може призвести до втрат.

Близнята

Прибирання, влаштоване у квартирі чи будинку в цей час, буде не просто наведенням ладу – воно дозволить розчистити простір для позитивної енергії, яка не може циркулювати у захаращеному просторі.

Рак

Бажано не мати справи з грошима – навіть у магазині краще розплачуватись карткою, а паперові купюри до рук не брати та й від серйозних покупок необхідно відмовитись.

Лев

Фінансові питання, які представникам знака належить вирішувати в цей час, багато в чому визначать їхнє матеріальне становище на найближчий тимчасовий період. Так що має сенс постаратися.

Діва

Не варто братися за втілення в життя серйозних професійних проєктів: успіхів у роботі над ними досягти не вдасться, а отже, і добре заробити теж.

Терези

Терезам можна як самим брати гроші в борг, так і – у разі потреби – самим позичати їх: ні в першому, ні в другому випадку проблем із поверненням фінансів не виникне.

Скорпіон

Велика ймовірність талану в бізнесі – він стане результатом виконаної в попередній період роботи, тому за отриманий результат представники знака повинні дякувати тільки собі.

Стрілець

Фінансовий талан чекає як на тих, хто професійно займається торгівлею, так і на тих, хто збирається купувати або продавати нерухомість — їм вдасться знайти ідеальний варіант або виручити пристойну суму.

Козеріг

Тиждень сприятливий для переговорів із діловими партнерами: дипломатичність, властива представникам знака, зросте в рази, тому вдасться вирішити навіть найскладніші питання.

Водолій

Ризикувати своїми грошима, навіть якщо йтиметься лише про вартість лотерейного білета, категорично не рекомендується — втрати можуть виявитися набагато серйознішими, ніж здасться на перший погляд.

Риби

Добре працює той, хто добре відпочиває: фінансовий успіх цього тижня залежатиме не так від наполегливої роботи, як від уміння правильно відпочивати і розслаблятися.

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