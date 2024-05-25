Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 27 травня – 2 червня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 27 травня до 2 червня.

Овен

Час, коли успіх – зокрема й у матеріальному плані – супроводжуватиме тих, хто в нього вірить: у такому разі вдасться запрограмувати себе на серйозні досягнення.

Телець

Час сприятливий для будь-яких фінансових операцій, так чи так пов'язаних із купівлею та продажем рухомого та нерухомого майна – від одягу, що не підійшов за розміром, до квартири та дачі.

Близнята

Не варто брати участь в угоді – як професійній, так і суто фінансовій – якщо існує хоча б найменший сумнів щодо її чистоти, це може негативно позначитися на матеріальному становищі.

Рак

Тиждень приніс успіх у фінансовій сфері – велика ймовірність як збільшення заробітної плати, так і підвищення на посаді, що також спричинить солідну надбавку до доходів.

Лев

Проблеми фінансової якості, що виникли останнім часом, вирішаться самі собою, без будь-яких зусиль з боку представника знака, головне в цьому випадку – не створити нові.

Діва

Банальну, але справедливу істину, яка свідчить, що гроші – не найважливіша життєва цінність, представники знака відчують на собі – цього тижня треба робити ставку на духовний, а не на матеріальний початок.

Терези

Плідною стане співпраця із закордонними партнерами, тому угоди та договори з ними – принаймні, цього тижня – потрібно поставити на перше місце.

Скорпіон

Замість того, щоб переживати через професійну – і, як наслідок, фінансову – невдачу, треба одразу ж братися за роботу над новим проєктом – цього разу вона увінчається успіхом.

Стрілець

Не варто поширюватися про свої професійні плани, навіть якщо йдеться лише про ідею, над якою представники знака ще не почали працювати – легко можна буде наврочити свій фінансовий успіх.

Козоріг

Небажано розпочинати роботу над новим фінансовим проєктом, не провівши відповідної підготовки: спочатку необхідно ретельно вивчити всі «за» та «проти» і тільки потім – діяти.

Водолій

Велика ймовірність здобуття несподіваної, але цілком заслуженої премії, яку випише представникам знака начальство, залишиться лише вирішити, як грамотно нею розпорядитися.

Риби

Будь-які закупи, зроблені в цей час, — від незначних для великих і серйозних, виявляться максимально вдалими і прослужать довго, так що можна не стримувати себе в витратах.

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