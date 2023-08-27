Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 28 серпня – 3 вересня

Фінанси відіграють вагому – а для когось і найважливішу – роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут раз на раз не випадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 28 серпня до 3 вересня?
Овен (21.03 – 20.04)
Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень
Не варто переносити свій колишній – можливо негативний – досвід на новий проєкт: звичайно, помилки минулого необхідно враховувати, але, найімовірніше, цього разу обставини складуться максимально вдало.
Телець (21.04 – 21.05)
Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень
Не варто братися до роботи над новим проєктом, ретельно не оцінивши свої сили й можливості, інакше велика ймовірність того, що представники знака більше втратять, ніж набудуть.
Близнята (22.05 – 21.06)
Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень
До фінансових операцій, які припали на цей тиждень, необхідно поставитися з обережністю, а ще краще – якщо, звісно, таке можливо – перенести їх на інший, сприятливіший час.
Рак (22.06 – 22.07)
Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень
Зірки рекомендують представникам знака максимально уважно поставитися до ідей професійної та фінансової властивості, які можуть осяяти їх цього тижня – у них чудові перспективи.
Лев (23.07 – 21.08)
Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень
Час сприятливий для залагодження будь-яких фінансових питань: укладання договорів та угод, які мають принести прибуток, оформлення кредитів і позик – їх вдасться швидко повернути.
Діва (22.08 – 23.09)
Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень
Необхідно відмовитися від будь-яких фінансових угод, навіть якщо на перший погляд вони здадуться незначними: занадто великий ризик недооцінити їх, що своєю чергою призведе до матеріальних втрат.
Терези (24.09 – 23.10)
Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень
Перш ніж підписати документ, який має важливі фінансові наслідки, необхідно уважно прочитати його зміст – особливо ту частину, яка надрукована дрібним шрифтом.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень
З грошима необхідно поводитися максимально обережно: спокуса витратити більше, ніж представники знака можуть собі дозволити, може поставити їх в обмежені фінансові умови.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень
Настає сприятливий час для продажу й купівлі нерухомості – щоправда, тим, хто збирається це зробити, варто поквапитися: вже наступного тижня обставини зміняться не в найкращий бік.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень
Домогтися професійного – й фінансового! – успіху вдасться лише тим представникам знака, які ретельно підготують і розпланують усі свої дії — імпровізація не вдасться.
Водолій (21.01 – 18.02)
Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень
Тим представникам знака, які давно розмірковували про важливе, але дороге придбання, настав час зробити цей рішучий крок: усе, куплене цього тижня, прослужить довго завдяки високій якості.
Риби (19.02 – 20.03)
Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень
На пропозицію обійняти нову посаду після нетривалих роздумів можна відповідати згодою: це позитивно позначиться не лише на кар'єрі, а й на фінансовому становищі.
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