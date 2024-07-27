Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого із знаків Зодіаку чекає прибуток 29 липня – 4 серпня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не доводиться. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – з 29 липня по 4 серпня.

Овен

Небажано братися за реалізацію фінансових проектів, націлених на перспективу – довести їх до розуму в цей час все одно не вдасться, а отже очікуваного прибутку вони не принесуть.

Телець

Велика ймовірність того, що складеться сприятлива ситуація для професійних успіхів, які незабаром призведуть до зростання доходів і, як наслідок, добробуту – не можна згаяти шанс.

Близнюки

Складуться напрочуд сприятливі обставини для купівлі та продажу нерухомого майна: придбане служитиме довгі роки, а продане вдасться збути більш ніж вдало – за найвигіднішою ціною.

Рак

Прибуток, який можуть одержати в цей час представники знака, прийме будь-який «образ»: несподіваної премії, виписаної начальством на честь колишніх заслуг, цінного подарунка та навіть виграшу у лотерею.

Лев

Представникам знака, які обіймають керівні посади, можна – і потрібно – приймати кадрові рішення: новий співробітник, прийнятий на роботу в цей час, дозволить компанії розбагатіти.

Діва

Не варто проходити повз людей, які потребують допомоги: не надавши її, вони дуже швидко пошкодують про власну байдужість та бездіяльність, але виправляти ситуацію буде вже пізно.

Терези

Секрет професійного – а, як наслідок, і фінансового – успіху буде в цей час полягати в тому, щоб працювати над одним, найважливішим завданням, а не розпорошуватись на безліч другорядних.

Скорпіон

Небажано дозволяти іншим людям користуватися своїми ідеями та задумами: розповідати про них можна лише після того, як вони будуть успішно втілені у життя, а доти краще промовчати.

Стрілець

Представникам знака не завадить частка розумної економії, яка дозволить не тільки заплатити за рахунками, але вкладеться в наявні ресурси, дотягнувши до наступних фінансових виплат.

Козеріг

Будь-які переговори, які мають на увазі фінансовий прибуток, бажано проводити в максимально неформальній обстановці – так ділових партнерів легше буде схилити на свій бік.

Водолій

Не найсприятливіший час для укладання важливих угод і підписання серйозних контрактів, розрахованих отримання дивідендів: результат, якого від них очікують, може бути протилежним.

Риби

Прийняття важливого рішення, пов'язаного з фінансами, краще відкласти: цього тижня буде складно відокремити вірні докази від невірних, що призведе до прикрої помилки і, як наслідок, матеріальних втрат.

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