Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 29 листопада-5 грудня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 29 листопада до 5 грудня.

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Зірки не рекомендують відволікатися від професійної діяльності для того, щоб перепочити або поговорити телефоном із подругою: у цей час необхідно працювати якомога старанніше, тоді і зарплата виявиться всім на заздрість – у такому разі представники знака дозволять собі придбати те, що тривалий час залишалося мрією.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Не варто спокушатися пропозиціями отримати великий дохід, нічого для цього не зробивши: як відомо, безкоштовний сир лежить тільки в мишоловці, в яку шахраї – на жаль! – успішно заманюють довірливих людей. Але винними зрештою є не вони, а ті, хто їм вірить – важливо завжди пам'ятати про це.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

До великих грошових надходжень, які можливі в цей час, необхідно ставитися максимально економно: цими днями можна легко витратити всі наявні кошти, але вже завтра вони можуть стати в пригоді для великої покупки або серйозної справи – буде прикро, якщо грошей у результаті в запасі не виявиться.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Час є сприятливим для фінансового ризику, але тільки в тому разі, якщо його наслідки будуть ретельно прораховані – імпровізації та експромти не пройдуть. Втім, навіть якщо особливих прибутків не очікується, лотерейний квиток можна придбати: за кілька гривень він подарує своєму господареві надію розбагатіти.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Гарний прибуток може принести розпочата в цей час кар'єра викладача або бізнес-тренера: ділячись з іншими своїми знаннями, вміннями та навичками, вдасться заробити спочатку авторитет, а потім і хорошу репутацію у професійних колах, що дуже швидко позначиться на добробуті.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Професійний і, як наслідок, фінансовий успіх чекає на тих, хто, працюючи, думатиме не про результат, а про процес. Тільки отримуючи задоволення від самої діяльності, можна буде справді щось заробити – корисливі наміри бажаного результату, на жаль, не принесуть.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Тиждень підходить для занять благодійністю, для якої не доведеться, як заведено говорити, далеко ходити: цілком можливо, що людина, яка потребує допомоги і підтримки, перебуває поруч — наприклад, літня жінка, яка важко виживає на мізерну пенсію, або бродячі тварини з підвалу вашого будинку.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Фінансовий успіх безпосередньо залежатиме від уміння презентувати себе в очах оточення – насамперед безпосереднього керівництва. Скромність у цей час – найкоротший шлях до невідомості, тому необхідно вчитися показувати крам – тобто свої численні таланти та здібності – з доброго кінця.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Не варто прагнути підкорення серйозних професійних вершин, все одно "піднятися" на них через різні — як об'єктивні, так і суб'єктивні — причини все одно не вдасться. Краще зосередитися на виконанні рутинних та монотонних завдань, які, як виявиться, оплачуються нічим не гірше.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Категорично не рекомендується брати на себе чужу роботу, навіть якщо на цьому наполягатиме начальство: нічого, крім витраченого марно часу, від такої "благодійності" отримати не вдасться — грошей за понаднормову роботу все одно не заплатять, та й належне в таких випадках "дякую", напевно, не скажуть.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Приймаючи пропозицію перейти на нове місце роботи, необхідно більше дізнатися про фірму, яка хоче бачити представників знака серед своїх співробітників. Цілком можливо, що там все цілком гаразд, але обережність не завадить – бажано переконатися у її повній та беззастережній доброчесності.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Час не підходить для фінансових операцій будь-якого масштабу: надто великий ризик зіткнутися з шахраями, які обнулять банківський рахунок і спустошать гаманець, що навряд чи входить до планів представників знака, тому бажано не ризикувати своїм матеріальним становищем.

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