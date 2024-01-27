Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 29 січня – 4 лютого

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 29 січня до 4 лютого?

Овен

Настає гарний час для переговорів із керівництвом: воно прихильно поставиться як до прохань як про відпустку, так і про нову посаду, але особливо наголошувати треба на питанні про зарплату – є шанс отримати солідну надбавку.

Телець

Тиждень сприятливий для вирішення будь-яких фінансових питань: можна робити банківські вклади, відкривати депозити, інвестувати кошти у перспективні проєкти, а також брати кредити та позички.

Близнята

Необхідно – хоча б цього тижня – відсунути на другий план матеріальні питання та звернутися до духовного розвитку: відвідати музеї, виставкові зали та побувати на театральних спектаклях та концертах.

Рак

Велику купівлю – наприклад, побутової техніки – бажано приурочити саме до цього тижня: вдасться вибрати хороший товар за акційною ціною, який, до того ж, служитиме довго та бездоганно.

Лев

Велика ймовірність отримання прибутку: для одних представників знака він, будучи платою за зроблену роботу, виявиться цілком очікуваним, а для інших – наприклад, у вигляді подарунка – несподіваним і дуже приємним.

Діва

Тиждень сприятливий для підписання важливих документів, підсумків дії яких стануть значні фінансові надходження, тому саме час укладати важливі угоди та контракти.

Терези

Складуться вдалі умови для складання фінансового звіту – до того ж, торкнеться це не лише бухгалтерів та економістів: тим, хто далекий від такого роду діяльності, також потрібно підбити підсумки витрат і надходжень.

Скорпіон

Настав час відповідати добром на добро і дякувати тим, хто свого часу підтримав представників знака у непростій матеріальній ситуації: про серйозні подарунки не йдеться – приємних сувенірів буде достатньо.

Стрілець

Від купівлі нерухомості, незважаючи на те, що її необхідність давно назріла, краще відмовитися: підібраний рієлтором варіант може мати істотні недоліки, які виявляться не одразу.

Козорог

Представники знака – вигідне надбання для будь-якого роботодавця, які часто намагаються переманити їх до себе: пропозиція, яка може надійти цього тижня, виявиться надзвичайно вигідною.

Водолій

Дбайливо ставитися до фінансів необхідно завжди, але в цей час — особливо: наступні грошові надходження можуть затриматися, тому вже наявні кошти тринькати не варто.

Риби

Час для роботи над серйозними проєктами, що мають грандіозні фінансові перспективи, ще не настав, тому поки потрібно задовольнятися тим, що є.

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