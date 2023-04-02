Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 3-9 квітня

Фінанси відіграють важливу – а для когось і найголовнішу – роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут раз на раз не випадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 3 до 9 квітня?
Овен (21.03 – 20.04)
Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень
Будь-які грошові операції, здійснені цього тижня, найближчим часом увінчаються успіхом, точніше, довгоочікуваними – вагомими – фінансовими надходженнями.
Телець (21.04 – 21.05)
Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень
Гроші необхідно витрачати обережно – особливо це стосується придбань, які не були заплановані заздалегідь: так можна легко вийти за межі свого бюджету та опинитися, як то кажуть, на мілині.
Близнята (22.05 – 21.06)
Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень
Важливо звернути пильну увагу на ідеї, які цього тижня спадуть на думку: серед них можуть виявитися одна-дві по-справжньому цінні, їхнє втілення в життя обіцяє непоганий прибуток.
Рак (22.06 – 22.07)
Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень
Можлива серйозна – і дуже приваблива – професійна пропозиція, на яку, проте, не варто одразу ж відповідати згодою – для початку потрібно перевірити її щодо підводного каміння.
Лев (23.07 – 21.08)
Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень
Важливо остерігатися шахрайства, яке може чатувати на представників знака в найнесподіваніших місцях: особливо обережно потрібно поставитися до фінансових пропозицій близьких людей.
Діва (22.08 – 23.09)
Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень
Час сприятливий для будь-яких – особливо великих – придбань: мало того, що представникам знака вдасться знайти потрібну їм модель за акційною ціною, вона ще й прослужить їм максимально довго.
Терези (24.09 – 23.10)
Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень
Успішними будуть будь-які ділові переговори, але особливо рекомендується проводити ті, метою яких є співпраця, що передбачає вигідні фінансові угоди.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень
В наявній – непростій – фінансовій ситуації не варто розраховувати лише на свої сили – їх може не вистачити, тому не лише можна, а й потрібно звернутися по допомогу до друзів.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень
Тим, хто давно розмірковував про зміну місця роботи, варто почати рухатися в цьому напрямку: шукати вакансії та розміщувати резюме на відповідних сайтах, а заразом і розмовляти з потенційними роботодавцями.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень
Цього тижня не варто нікому нічого позичати, навіть якщо йдеться не про гроші, а про речі: взявши "поносити", її можуть повернути нескоро, а ще гірше – повернути зі значними пошкодженнями.
Водолій (21.01 – 18.02)
Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень
Не варто поспішати із втіленням у життя будь-яких – навіть найнезначніших – фінансових угод: збиток від них може перевершити передбачуваний спочатку прибуток.
Риби (19.02 – 20.03)
Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень
Перш ніж щось купити, потрібно добре подумати над тим, потрібна ця річ чи можна без неї обійтися: буде прикро, якщо вона залишиться припадати пилом у дальньому куточку шафи, а гроші виявляться витраченими на вітер.
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