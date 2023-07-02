Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 3-9 липня

Фінанси відіграють вагому – а для когось і найважливішу – роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут раз на раз не випадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 3 до 9 липня?
Овен (21.03 – 20.04)
Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень
Варто віддати перевагу вирішенню дрібних фінансових питань – тут представників знака супроводжуватиме успіх, а ось великі угоди – щоб уникнути втрат – краще перенести хоча б на тиждень.
Телець (21.04 – 21.05)
Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень
Зірки не проти того, щоб представники знака ризикнули, зігравши, наприклад, у лотерею – головне, не надто захоплюватися та не ставити на кін усі наявні кошти: раптом Фортуна відвернеться?
Близнята (22.05 – 21.06)
Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень
Пропозиція зайняти нову – більш високу й перспективну – посаду або перейти на нове місце роботи заслуговує на увагу представників знака – можливо, це рідкісний професійний шанс.
Рак (22.06 – 22.07)
Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень
Досягти серйозних професійних – а заразом і фінансових – успіхів цього тижня не вдасться, та це не означає, що треба опустити руки: успіх не за горами, тож варто вперто працювати.
Лев (23.07 – 21.08)
Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень
Зірки радять звертати увагу на знаки, які в цей час надсилатиме представникам знака Всесвіт: вони безпосередньо стосуватимуться їхнього матеріального становища – з них потрібно зробити висновки.
Діва (22.08 – 23.09)
Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень
Необхідно зробити аналіз своїх – як професійних, так і фінансових – дій, вчинених останнім часом: виявлена й виправлена помилка допоможе покращити матеріальне становище.
Терези (24.09 – 23.10)
Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень
Зустріч із людиною з минулого, крім приємних спогадів, принесе можливість просунутися по службі, отримавши підвищену зарплату: таке поняття, як протекція, ще ніхто не скасовував.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень
Складаючи план роботи на найближчий час, необхідно прорахувати всі деталі й нюанси, інакше можна буде сильно помилитися та не отримати належної матеріальної винагороди.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень
Цього тижня в робочий час необхідно займатися лише роботою, а не розмовами та перекушуваннями, інакше половину із запланованого виконати не вдасться, а це позначиться на зарплаті.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень
Не варто брати та давати гроші в борг, навіть якщо про останнє дуже проситимуть: як у першому, так і в другому разі з їх своєчасним поверненням можуть виникнути серйозні проблеми.
Водолій (21.01 – 18.02)
Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень
Фінансами, які є в розпорядженні представників знака, необхідно розпоряджатися ощадливо: наступні виплати можуть затриматися, тому варто зробити хоча б невеликий запас.
Риби (19.02 – 20.03)
Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень
Будь-які – навіть найнезначніші – фінансові операції бажано перенести на інший час: нинішній період не найвдаліший для ухвалення відповідних рішень, оскільки загрожує помилками.
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