Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 3-9 лютого

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 3 до 9 лютого.

Овен

Гроші в цей час необхідно витрачати обережно: з незалежних від представників знака причин наступні виплати можуть затягнутися, тому бажано забезпечити собі «подушку безпеки».

Телець

Час, коли можливі несподівані – а тому особливо приємні – грошові виплати, які представники знака заслужили наполегливою роботою, на якій вони були зосереджені останнім часом.

Близнята

Від пропозиції легкої роботи, з якою може звернутися малознайома людина, краще відмовитися, яку б привабливу зарплату за неї не обіцяли, найімовірніше, вона виявиться аферою.

Рак

Професійні плани з серйозними фінансовими перспективами зможуть здійснити лише ті, хто діятиме не навмання, а за заздалегідь складеним та ретельно продуманим планом.

Лев

Будь-які професійні проєкти, здійснені цього тижня, найближчим часом увінчаються успіхом, точніше довгоочікуваними – солідними – фінансовими надходженнями.

Діва

Гроші необхідно витрачати обережно – особливо це стосується закупів, які не були заплановані заздалегідь: так можна легко вийти за межі свого бюджету та опинитися, як кажуть, на мілині.

Терези

Важливо звернути пильну увагу на ідеї, які цього тижня спадуть на думку: адже серед них можуть виявитися одна-дві по-справжньому цінні, їхнє втілення в життя обіцяє непоганий прибуток.

Скорпіон

Можлива серйозна – і дуже приваблива – професійна пропозиція, на яку, проте, не варто одразу ж відповідати згодою – для початку потрібно перевірити її на предмет «підводного каміння».

Стрілець

Від фінансових операцій будь-якої складності цього тижня краще відмовитися: замість очікуваного прибутку вони можуть завдати збитків, тож не варто ризикувати своїм матеріальним добробутом.

Козоріг

Вирішувати фінансові питання можна лише після того, як будуть прораховані всі можливі ризики та продумані всі дії: якщо з якоїсь причини це неможливо, краще зачекати.

Водолій

Прибутком, ймовірним цього тижня, важливо розпорядитися правильно: небажано витрачати все й одразу, якусь суму потрібно інвестувати у солідну справу – гроші мають працювати.

Риби

Нинішній тиждень бажано провести під знаком розумної економії, тоді згодом не доведеться дізнатися, що таке нестача коштів, а вона цілком може стати неприємним наслідком марнотратства.

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