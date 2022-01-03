Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 3-9 січня

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 3-9 січня

Фінанси відіграють важливу – а для когось і першорядну – роль життя кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не доводиться. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 3 до 9 січня.

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Несподіваний прибуток важливо витратити з розумом: наприклад, можна купити речі, про які представники знака давно мріяли, але з якоїсь причини не могли собі цього дозволити – але за умови, що вони справді потрібні.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Справи, за які доведеться взятися в цей час, повинні бути воістину грандіозними — тільки так на них вдасться добре заробити, опрацювання дрібних і незначних завдань виявиться лише марнуванням часу і сил.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Досягти успіху в професії – як у кар'єрному, так і у фінансовому сенсі – зможуть лише ті, хто ретельно готуватиметься до роботи над кожним проєктом – імпровізація не пройде – велика ймовірність серйозних помилок.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Час, коли можна дозволити собі частку ризику у професійних справах, але – до певної межі: роблячи авантюрні вчинки, головне – вчасно зупинитися, інакше замість прибутку можна отримати збиток.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Небажано брати участь у сумнівних фінансових заходах, навіть якщо вони здаватимуться привабливими: ризик, із яким вони пов'язані, виявиться невиправданим – втрати стануть значно вагомішими за прибуток.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Вільний від основної роботи час зірки радять присвятити своєму хобі – найближчим часом воно може стати основним – бюджетотворчим – заняттям, тому варто згадати важливі вміння та навички.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Вирішення серйозних фінансових питань, навіть якщо воно було намічене заздалегідь, краще перенести на інший час — зараз навряд чи вдасться правильно оцінити всі необхідні для цього фактори, тому можна припуститися прикрої помилки.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Перший тиждень нового року може стати стартовим майданчиком для вдалого початку нової справи чи бізнесу: починання цього часу за будь-яких умов приречені на успіх, зокрема й фінансовий.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Великі грошові виплати, які цілком можливі цього тижня, бажано витратити не на дрібниці, без яких представники знака цілком можуть обійтися, а на втілення в життя їхньої давньої та заповітної мрії.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Час обіцяє бути надзвичайно вдалим у фінансовому сенсі, оскільки принесе гроші, які давно вважаються втраченими – гонорар або старий борг, що затримався в дорозі.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Може випасти вдалий шанс втілити в життя серйозний професійний проєкт, який вже в недалекому майбутньому принесе більш ніж солідні дивіденди – не варто його упускати.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Небажано оперувати великими грошовими сумами – дуже великий ризик серйозних втрат, про які доведеться довгий час жалкувати, зате дрібні угоди – у вигляді оплати телефонних рахунків – пройдуть на ура.

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