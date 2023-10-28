Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 30 жовтня – 5 листопада

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 30 жовтня до 5 листопада?

Овен

Займаючись ремонтом у квартирі чи заміському будинку, найголовніше – не економити на матеріалах, інакше можна на власному досвіді дізнатися сенс мудрості про те, що скупий платить двічі.

Телець

Зірки не рекомендують чіплятися за роботу лише тому, що вона забезпечує нехай і незначну, але стабільність, якщо вона припинила приносити моральне задоволення – бажано шукати нову.

Близнята

Складені заздалегідь професійні плани через різні – як суб'єктивні, так і об'єктивні – причини виконати не вдасться, тому не варто витрачати сили на досягнення явно недосяжної мети.

Рак

З фінансами в цей час необхідно поводитися вкрай обережно: на щастя, про тотальну економію не йдеться, але й кидатися грошима праворуч і ліворуч не варто – вони скоро стануть у пригоді для важливої справи.

Лев

Важливо проаналізувати всі професійні дії останнього часу, відокремивши помилки від досягнень: тільки таким чином можна буде зробити важливі висновки, які допоможуть збільшити свої прибутки.

Діва

Важливо звертати увагу на знаки, які в цей час надсилатиме представникам знака Всесвіт: у них будуть підказки щодо того, як покращити своє матеріальне становище.

Терези

На будь-яке прохання про матеріальну допомогу необхідно відповісти згодою: по-перше, представники знака зроблять добру справу, а по-друге, бумеранг благодійності ще ніхто не скасовував.

Скорпіон

На робочому місці необхідно – хоча б на якийсь час – відмовитися від розмов із колегами, які безпосередньо непов'язані з розв'язуваним завданням: таке спілкування забере час, що позначиться і на якості роботи, і на зарплаті.

Стрілець

Роблячи прибирання в будинку, потрібно не тільки навести чистоту, а й викинути – або віддати на благодійність – речі, якими представники знака давно не користуються – це прочистить фінансові потоки, що йдуть до них.

Козоріг

Пропозиція створити спільний бізнес, яку зробить представникам знака старий знайомий, найімовірніше, виявиться по-справжньому вигідною, тому зірки не рекомендують від неї відмовлятися.

Водолій

Вирішення фінансових питань бажано перенести на наступний тиждень – нинішній, на жаль, може призвести до помилок, які можуть надовго вибити представників знака з комфортної матеріальної колії.

Риби

Бажано зосередитися на вирішенні дрібних фінансових питань, великі в цей час прибутки не принесуть, скоріше все складеться з точністю до навпаки, що навряд чи потішить представників знака.

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