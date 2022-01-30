Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 31 січня – 6 лютого

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 31 січня – 6 лютого

Фінанси відіграють важливу – а для когось і першорядну – роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 31 січня до 6 лютого.

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Несподіваний прибуток, який може надійти в цей час, важливо витратити з розумом: наприклад, купити речі, про які представники знаку давно мріяли, але з якоїсь причини не могли собі цього дозволити – але за умови, що вони справді потрібні.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Час сприятливий для купівлі-продажу нерухомості, проте здійснювати угоду потрібно тільки у разі скрупульозної її підготовки: на спонтанність та імпровізацію розраховувати не доводиться, великий ризик придбати житло з прихованою вадою.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Зірки не рекомендують відволікатися від професійної діяльності для того, щоб перепочити або поговорити телефоном із подругою: у цей час необхідно працювати якомога старанніше, тоді й зарплата виявиться всім на заздрість.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Не варто спокушатися пропозиціями отримати великий дохід, нічого для цього не зробивши: як відомо, безкоштовний сир лежить тільки в мишоловці, в яку шахраї – на жаль! — успішно заманюють довірливих людей: не варто йти у них на поводі.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп на тиждень

Час сприятливий для фінансового ризику, але тільки в тому випадку, якщо його наслідки будуть ретельно прораховані – імпровізації та експромти не пройдуть. Втім, навіть якщо особливих прибутків не очікується, квиток квартирної лотереї можна придбати.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Перш ніж щось придбати — до того ж не важливо, наскільки велика планується покупка — необхідно ретельно обдумати, чи є в цьому необхідність, інакше навіть тюбик помади виявиться невиправданою грошовою тратою.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Нові ідеї, які цими днями спадуть вам на думку, вимагатимуть до себе пильної уваги: за всієї фантастичності, що здається, вони виявляться не тільки перспективними з професійного погляду, але й фінансово вигідними — на них вдасться цілком пристойно заробити.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Велика можливість стати жертвою шахраїв, які захочуть зазіхнути на ваші гроші. Убезпечити себе від них можна за наявності дисциплінованості та зібраності: чим уважніше ви ставитиметеся до своїх витрат, тим менше шансу помилитися.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Цього тижня може випасти рідкісний і вдалий шанс втілити в життя серйозний професійний проєкт, який вже у недалекому майбутньому принесе більш ніж солідні дивіденди. Найголовніше в цьому випадку — не прогаяти таку чудову можливість.

Козеріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козерогів на тиждень

За найменшої можливості необхідно відставити убік всі справи – як професійні, так і побутові – користі, зокрема й фінансової, від них точно не буде, так що краще взяти тайм-аут, відпочити та накопичити сили.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Не варто ухвалювати рішення, що мають безпосередній стосунок до фінансів, під впливом емоцій: вони затьмарять не тільки розум, а й інтуїцію, тому продиктовані нею дії в результаті – з великою ймовірністю – призведуть до серйозних та прикрих збитків.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для риб на тиждень

Гарний прибуток може принести розпочата в цей час кар'єра викладача: віддаючи іншим свої знання, вдасться заробити спочатку авторитет, а потім і завидну репутацію у професійних колах, що дуже швидко позначиться на фінансовому добробуті.

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