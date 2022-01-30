Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 31 січня – 6 лютого

Фінанси відіграють важливу – а для когось і першорядну – роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 31 січня до 6 лютого.
Овен (21.03 – 20.04)
Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень
Несподіваний прибуток, який може надійти в цей час, важливо витратити з розумом: наприклад, купити речі, про які представники знаку давно мріяли, але з якоїсь причини не могли собі цього дозволити – але за умови, що вони справді потрібні.
Телець (21.04 – 21.05)
Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень
Час сприятливий для купівлі-продажу нерухомості, проте здійснювати угоду потрібно тільки у разі скрупульозної її підготовки: на спонтанність та імпровізацію розраховувати не доводиться, великий ризик придбати житло з прихованою вадою.
Близнята (22.05 – 21.06)
Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень
Зірки не рекомендують відволікатися від професійної діяльності для того, щоб перепочити або поговорити телефоном із подругою: у цей час необхідно працювати якомога старанніше, тоді й зарплата виявиться всім на заздрість.
Рак (22.06 – 22.07)
Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень
Не варто спокушатися пропозиціями отримати великий дохід, нічого для цього не зробивши: як відомо, безкоштовний сир лежить тільки в мишоловці, в яку шахраї – на жаль! — успішно заманюють довірливих людей: не варто йти у них на поводі.
Лев (23.07 – 21.08)
Фінансовий гороскоп на тиждень
Час сприятливий для фінансового ризику, але тільки в тому випадку, якщо його наслідки будуть ретельно прораховані – імпровізації та експромти не пройдуть. Втім, навіть якщо особливих прибутків не очікується, квиток квартирної лотереї можна придбати.
Діва (22.08 – 23.09)
Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень
Перш ніж щось придбати — до того ж не важливо, наскільки велика планується покупка — необхідно ретельно обдумати, чи є в цьому необхідність, інакше навіть тюбик помади виявиться невиправданою грошовою тратою.
Терези (24.09 – 23.10)
Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень
Нові ідеї, які цими днями спадуть вам на думку, вимагатимуть до себе пильної уваги: за всієї фантастичності, що здається, вони виявляться не тільки перспективними з професійного погляду, але й фінансово вигідними — на них вдасться цілком пристойно заробити.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень
Велика можливість стати жертвою шахраїв, які захочуть зазіхнути на ваші гроші. Убезпечити себе від них можна за наявності дисциплінованості та зібраності: чим уважніше ви ставитиметеся до своїх витрат, тим менше шансу помилитися.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень
Цього тижня може випасти рідкісний і вдалий шанс втілити в життя серйозний професійний проєкт, який вже у недалекому майбутньому принесе більш ніж солідні дивіденди. Найголовніше в цьому випадку — не прогаяти таку чудову можливість.
Козеріг (22.12 – 20.01)
Фінансовий гороскоп для Козерогів на тиждень
За найменшої можливості необхідно відставити убік всі справи – як професійні, так і побутові – користі, зокрема й фінансової, від них точно не буде, так що краще взяти тайм-аут, відпочити та накопичити сили.
Водолій (21.01 – 18.02)
Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень
Не варто ухвалювати рішення, що мають безпосередній стосунок до фінансів, під впливом емоцій: вони затьмарять не тільки розум, а й інтуїцію, тому продиктовані нею дії в результаті – з великою ймовірністю – призведуть до серйозних та прикрих збитків.
Риби (19.02 – 20.03)
Фінансовий гороскоп для риб на тиждень
Гарний прибуток може принести розпочата в цей час кар'єра викладача: віддаючи іншим свої знання, вдасться заробити спочатку авторитет, а потім і завидну репутацію у професійних колах, що дуже швидко позначиться на фінансовому добробуті.
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