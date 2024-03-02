Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 4-10 березня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 4 до 10 березня?

Овен

Зірки попереджають про небезпеку ризику у всіх сферах життя, але у фінансовій – особливо: надто велика ймовірність втратити набагато більше, ніж виграти, а це буде дуже прикро.

Телець

Час розмови з начальством про нову посаду чи підвищення заробітної плати ще не настав: цього тижня воно навряд чи оцінить справедливі докази представників знака і піде їм назустріч.

Близнята

Найважливіше на робочому місці – уникати конфліктів із колегами, які, як на зло, можуть спалахувати з будь-якого приводу: вони передбачувано відвернуть від роботи, а це відповідним чином позначиться на зарплаті.

Рак

Зорієнтувати представників знака у фінансовій ситуації, в якій вони опинилися, допоможуть… сни: порада, яку дасть їм підсвідомість, допоможе досягти успіху у професійних справах і, як наслідок, непогано заробити.

Лев

Від підписання серйозних договорів та укладання важливих угод у першій половині тижня краще відмовитися: буде прикро, якщо незначна помилка, зокрема друкарська, призведе до небажаних наслідків.

Діва

Важливо бути акуратними з фінансами, до того ж це стосується не тільки шопінгу, коли можна купити щось дороге, але зовсім непотрібне, а й щомісячних платежів, зокрема й комунальних.

Терези

Можна змушувати гроші працювати на себе — наприклад, робити інвестиції або — зрозуміло, якщо є така можливість — купувати нерухомість, призначену для подальшої оренди.

Скорпіон

Можна брати банківські кредити для вирішення фінансових питань чи придбання необхідного рухомого чи нерухомого майна: повернути позику вдасться легко і до того ж достроково.

Стрілець

Найкраще, що можна в цей час зробити на роботі, це сумлінно виконувати свої обов'язки, не виділяючись із загальної маси колег і не виявляючи ініціативу, вона стане караною, зокрема, й фінансово.

Козоріг

Успіх – як професійний, так і фінансовий – чекає на тих, хто наважиться на втілення в життя нового, серйозного проєкту: представникам знака вдасться досягти мети і водночас непогано заробити.

Водолій

Не варто сподіватися на активну допомогу з боку ділових партнерів — найімовірніше, її не піде: у будь-яких справах фінансової якості в цей час потрібно сподіватися лише на себе.

Риби

Небажано мати справу з грошима – навіть брати купюри до рук не варто: необхідні закупи можна сплатити банківською карткою або взагалі придбати все необхідне через Інтернет.

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