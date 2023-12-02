Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 4-10 грудня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 4 до 10 грудня?

Овен

Пропозиція нової посади, яка може надійти цими днями, виявиться об'єктивно перспективною – як у кар'єрному, так і в матеріальному плані, – так що можна відповідати на неї згодою без довгих роздумів.

Телець

Справи, за які доведеться взятися в цей час, повинні бути воістину грандіозними – тільки так на них вдасться заробити, дрібні та незначні завдання виявляться марною тратою часу та сил.

Близнята

Серйозні фінансові рішення краще відкласти хоча б на тиждень, інакше можна серйозно помилитися, а це спричинить серйозні – зокрема й матеріальні – наслідки.

Рак

Професійний – і фінансовий – успіх чекає на тих, хто зможе працювати за заздалегідь складеним чітким планом, не відволікаючись на постійні перекури та порожні розмови, які заберуть час і сили.

Лев

Не варто займатися тим, що не приносить ні грошей, ні задоволення, це залишить неприємне відчуття втраченого даремно часу: уникнути його можна, обравши корисну в усіх сенсах справу.

Діва

У разі нестачі фінансів варто звернутися за допомогою до близьких людей – рідних чи друзів, а ось брати кредит у банку небажано: з його поверненням можуть виникнути серйозні проблеми.

Терези

Необхідно ретельно аналізувати інформацію, яка надходитиме з найнесподіваніших боків: вона буде дуже важливою та корисною в роботі, що, своєю чергою, позитивно позначиться на заробітній платі.

Скорпіон

Незважаючи на те, що для досягнення важливої професійної – і фінансової мети – залишилося всього кілька кроків, поспішати з ними не варто: можна припуститися помилки, яка обнулює всі старання.

Стрілець

Час є сприятливим для фінансових операцій будь-якої складності, від незначних до серйозних, але особливо рекомендується підписувати договори, розраховані на тривалу перспективу.

Козоріг

Час буде сприятливим для тих, чия професія пов'язана з творчістю, втім, навіть технарям бажано вирішувати свої завдання з креативної точки зору — так їм вдасться зробити неординарний хід.

Водолій

Сприятливий період для тих, хто давно роздумував про дуже потрібний, але дорогий закуп: його час настав – все, придбане в цей час, слугуватиме вірою і правдою довгі роки.

Риби

Несподіваний – а тому особливо приємний – прибуток, який може надійти цим часом, важливо витратити з розумом: наприклад, можна купити речі, про які представники знака давно мріяли.

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