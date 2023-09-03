Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 4-10 вересня

Фінанси відіграють вагому – а для когось і найважливішу – роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут раз на раз не випадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 4 до 10 вересня?

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Час сприятливий для фінансових операцій: ділові переговори, які мають завершитися підписанням серйозних угод, пройдуть особливо вдало – не варто втрачати шанс провести їх.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Наступний тиждень вдалий для переговорів із керівництвом: воно буде готове піти назустріч представникам знака щодо будь-яких їхніх прохань – може підвищити по роботі або збільшити зарплатню.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Останнім часом представники знака стали дуже багато думати про матеріальне на шкоду духовному, тому бажано хоча б на якийсь час змінити фінансову "орієнтацію" – подумати про високе.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Позичаючи гроші комусь із близьких, представникам знака необхідно зупинитися на сумі, яку, в разі чого, не шкода буде втратити: повернуть – добре, не повернуть – не буде прикро.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Представники знака зможуть отримати несподіваний прибуток, який може набути вигляду премії за успішно виконану роботу чи цінного – і дуже приємного – подарунку, який зробить їм близька людина.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Тиждень створить сприятливі умови для купівлі та продажу будь-якого масштабу – від лаку для нігтів до нерухомості: в будь-якому разі зроблене в цей час придбання виявиться вдалим і вигідним.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Зірки вважають, що цього тижня представникам не завадить деяка частка ризику: звісно, далеко заходити не варто, але у грошовій або речовій лотереї можна – і треба! – взяти участь.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Не варто спокушатися тим, що пропонуватимуть під виглядом безкоштовної послуги або придбання потрібної речі з вагомою знижкою: найімовірніше, там буде прихований підступ, що стане зрозумілим не одразу.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Необхідно використовувати будь-яку можливість для того, щоб в очах керівництва презентувати себе з найкращого боку – воно може запропонувати участь у новому проєкті з далекосяжними фінансовими наслідками.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Якщо керівництво запропонує представникам знака замінити колегу, який перебуває у відпустці, у відрядженні або вирішенні важливого професійного питання, необхідно погоджуватися – це хороший шанс зробити кар'єру.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Дар красномовства, яким цього тижня нагородять зірки представників знака, дозволить переконати у своїй правоті будь-кого, але найкраще спрямувати його на ділових партнерів, від яких залежить професійний і фінансовий успіх.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Найважливішою на цьому тижні якістю, яка дозволить досягти професійної мети та непогано заробити, стане здатність триматися своєї точки зору – незважаючи ні на що.

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