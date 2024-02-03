Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 5-11 лютого

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 5 до 11 лютого?

Овен

Однак небажано як брати, так і давати гроші в борг, із поверненням коштів у будь-якому разі можуть виникнути проблеми, що погано позначиться з одного боку на репутації, з іншого — на матеріальному становищі.

Телець

Не варто витрачати всі наявні гроші — має сенс відкласти частину з них до кращих часів: вже незабаром вони знадобляться представникам знака для важливих — і приємних — придбань.

Близнята

Не варто розраховувати на те, що гроші прийдуть до представників знака самі собою: для того, щоб щось отримати, доведеться попрацювати, але й значний результат буде того вартий.

Рак

Тиждень сприятливий для торгових операцій, до того ж це стосуватиметься не тільки тих, для кого ця сфера діяльності є професійною: навіть перший – "боязкий" – продаж принесе гарний прибуток.

Лев

Ухвалюючи важливе фінансове рішення, не варто звертатися за допомогою до інших людей – навряд чи вони зможуть об'єктивно оцінити всі докази за і проти, а отже, з великою ймовірністю помиляться.

Діва

На наступний тиждень можна планувати фінансові угоди будь-якої складності – обставини складуться максимально сприятливо для того, щоб уникнути помилок та отримати прибуток.

Терези

Необхідну фінансову суму можна буде отримати шляхом... наведення ладу в домі: особливо важливо викинути мотлох, що скупчився там і блокує циркуляцію грошової енергії.

Скорпіон

Поліпшити – до того ж досить значно – матеріальне становище допоможе зміна діяльності: схоже, та, якою займаються представники знака зараз, вже вичерпала себе.

Стрілець

Від серйозних угод професійного – і насамперед фінансового – характеру в цей час краще відмовитися: замість очікуваного успіху вони можуть принести збитки, тож краще не ризикувати.

Козоріг

Ухвалювати важливе фінансове рішення допоможуть знаки, що трапляються буквально на кожному кроці: одна з почутих фраз буде прямою відповіддю на важливе запитання.

Водолій

Не варто поспішати з серйозними закупами — наприклад, меблями або побутовою технікою: велика ймовірність придбання неякісної речі, яка прослужить недовго і залишить відчуття викинутих на вітер грошей.

Риби

Серйозне грошове надходження — не привід тринькати кошти на дрібниці, без яких цілком можна й обійтися: прикро буде виявити, що в результаті від великої суми залишаться копійки.

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