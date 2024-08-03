Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток — 5-11 серпня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 5 до 11 серпня.

Овен

Велику суму грошей, яку можуть виплатити представника знака, не варто розбазарювати її по дрібницях — необхідно купити одну-єдину, але дорогу і справді необхідну річ.

Телець

Ризик фінансових питань має бути обдуманим перед тим, як зробити рішучий крок, необхідно ретельно прорахувати всі можливі наслідки, експромти та імпровізації неприпустимі.

Близнята

Не варто боятись великого обсягу роботи – серйозний та перспективний проєкт, над яким доведеться попрацювати, принесе бажані результати – як репутаційні та кар'єрні, так і фінансові.

Рак

Не варто переносити давній – негативний – досвід, на нові – нинішні – обставини: цього разу – з великою ймовірністю – все піде інакше – і вдасться отримати приємний прибуток.

Лев

Час сприятливий для купівлі та продажу нерухомості: нове придбання виявиться саме таким, про яке представники знака мріяли довгий час, а продати своє житло можна буде максимально вигідно.

Діва

Не варто довіряти людям, які проситимуть про фінансову допомогу: найімовірніше, вони зовсім її не потребують – просто хочуть скористатися чужою довірливістю та простодушністю.

Терези

Від серйозних професійних рішень у цей період краще відмовитись – надто велика ймовірність прикрої помилки, внаслідок якої може постраждати як репутація, так і матеріальне становище.

Скорпіон

Час сприятливий для роботи над серйозним професійним проєктом, який довгий час відкладався на потім – зараз можна і потрібно брати його в роботу, результат перевершить усі фінансові очікування.

Стрілець

Фінансовий добробут у цей час безпосередньо залежатиме від розташування безпосереднього начальства, тому необхідно зробити все можливе для того, щоб показати йому себе з найкращого боку.

Козоріг

Час, коли можливі несподівані – а тому особливо приємні – грошові виплати, серед яких забуті гонорари, на які представники знака вже махнули рукою.

Водолій

Від пропозиції легкої роботи, з якою може звернутись малознайома людина, краще відмовитися, яку б привабливу зарплату вона за неї не обіцяла, найімовірніше, вона виявиться шахрайською схемою.

Риби

Професійні плани з серйозними фінансовими перспективами зможуть здійснити лише ті, хто діятиме не навмання, а за заздалегідь складеним та ретельно продуманим планом.

Читайте також: