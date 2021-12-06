Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 6-12 грудня

Фінанси відіграють важливу – а для когось і першорядну – роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Будь-які фінансові операції цього часу виявляться успішними, але особливо вдалими виявляться підписані цього тижня контракти: найближчим часом вони принесуть очікувані дивіденди, тому можна сміливо ставити підпис під пов'язаними з ними документи

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Ухвалення важливого фінансового рішення краще відкласти на деякий час: цього тижня складно буде відокремити правильні доводи від неправильних, які призведуть до прикрої помилки і, як наслідок, до матеріальних втрат. Краще почекати, ніж завдати собі збитків.

Близнят (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Секрет професійного – а, як наслідок, і фінансового – успіху в цей час полягатиме в тому, щоб працювати над одним, найважливішим робочим завданням, а не діяти в усіх напрямках одразу – у такому разі на талан розраховувати, на жаль, не доведеться.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Отриману в цей час велику суму грошей бажано витратити на велику та важливу покупку – наприклад, застелити балкон: цей створить у будинку приємний для роботи мікроклімат, або комп'ютер нового покоління: буде прикро, якщо ці кошти розійдуться на незначні придбання.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп на тиждень для Левів

Час сприятливий для фінансового ризику, але тільки в тому разі, якщо його наслідки будуть заздалегідь — і ретельно прораховані: краще залишитися, як кажуть, зі своїми, ніж підраховувати збитки. Втім, навіть якщо особливих прибутків не очікується, лотерейний квиток можна придбати.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Фінансовий добробут у цей час безпосередньо залежатиме від розташування безпосереднього начальства, тому необхідно зробити все можливе для того, щоб показати йому себе з найкращого боку – потрібно працювати за двох і не бути скромним, пропонуючи нові ідеї для реалізації.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Тиждень сприятливий для того, щоб розрахуватися за наявними боргами: за неможливості повернути всю суму одразу, необхідно виплатити хоча б її частину, інакше фінансовий успіх може надовго відвернутися від представників знака.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Час сприятливий для роботи над проєктами, які – через особливу складність – давно перебувають у так званій довгій скриньці: саме час їх звідти витягти і взяти в роботу – в результаті можна буде розраховувати як на професійний талан, так і на солідну фінансову винагороду.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Складуться на диво сприятливі обставини для купівлі та продажу рухомого та нерухомого майна будь-якого масштабу та вартості – від найдешевших до найдорожчих: набуте буде вірою та правдою служити довгі роки, а продане вдасться збути більш ніж вдало.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Велика можливість стати жертвою шахраїв, які захочуть поживитися заощадженнями представників знака. Убезпечити себе від них можна за наявності таких якостей як дисциплінованість та зібраність: необхідно уважно ставитись до своїх витрат, тоді не буде шансу помилитися.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Зірки не рекомендують представникам знака проходити повз людей, яким, можливо, знадобиться допомога: не надавши її, вони дуже швидко пошкодують про власну бездіяльність, але виправляти ситуацію буде вже пізно – повернути все назад не буде можливо.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Не варто ухвалювати важливі фінансові рішення під впливом емоцій: вони затьмарять не тільки розум, а й інтуїцію, тому продиктовані нею дії в результаті – з великою ймовірністю – виявляться помилковими та призведуть до збитків, які виявляться серйозними, а тому прикрими.

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