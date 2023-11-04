Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 6-12 листопада

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 6 до 12 листопада?
Овен
Не варто примірювати старий – негативний – досвід на нові обставини матеріальної якості: якщо колись недобросовісний роботодавець не заплатив, це не означає, що й цього разу події складуться так само.
Телець
Беручись за новий – серйозний і, що дуже важливо, добре оплачуваний – проєкт, головне – зважити свої сили – тільки так вдасться досягти необхідного результату і пристойно на ньому заробити.
Близнята
До фінансових операцій, можливих цього тижня, необхідно ставитися з максимальною обережністю – дуже велика ймовірність стати жертвою аферистів чи шахраїв.
Рак
Нові ідеї, які цими днями спадуть на думку, вимагатимуть до себе пильної уваги: за всієї позірної фантастичності вони виявляться перспективними з фінансової точки зору.
Лев
Час сприятливий для вирішення різноманітних фінансових питань: будь-які грошові операції, здійснені в цей період, найближчим часом принесуть солідні фінансові надходження.
Діва
Час несприятливий для здійснення будь-яких фінансових угод, включаючи навіть незначні: потрібен час на додатковий аналіз своїх дій, так вдасться уникнути прикрих помилок.
Терези
Необхідно уважно читати будь-які документи, під якими потрібно поставити візу, особливо це стосується тексту, надрукованого дрібним шрифтом – їхній зміст може загрожувати фінансовими втратами.
Скорпіон
З грошима важливо поводитися максимально обережно: не варто витрачати їх на придбання речей, без яких поки що цілком можна обійтися – за бездумного їх витрачання бюджет може дуже швидко виснажитися.
Стрілець
Час сприятливий для купівлі та продажу нерухомості, проте здійснювати угоду потрібно лише у разі ретельної та скрупульозної її підготовки: на спонтанність розраховувати не доводиться.
Козоріг
Досягти успіху у професії – як у кар'єрному, так і у фінансовому сенсі – зможуть лише ті представники знака, які ретельно готуватимуться до роботи над кожним проєктом: імпровізація не пройде.
Водолій
Сприятливий час для тих, хто давно подумував про потрібну, але дорогу купівлю: її час прийшов – все, придбане в цей час, виявиться чудової якості і прослужить вірою і правдою довгі роки.
Риби
Пропозиція обійняти нову посаду, яка може надійти цими днями, виявиться об'єктивно перспективною – як у кар'єрному, так і в матеріальному плані: можна відповідати на неї згодою без тривалих роздумів.
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